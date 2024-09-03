Семья придумала способ, как бесплатно есть в роскошных ресторанах – видео

Мексиканская семья была разоблачена в мошенничестве после того, как ее сняли на видео, где она подкладывает тараканов в тарелки в ресторане, чтобы потом пожаловаться и уйти, не оплатив счет.

Об этом пишет Oddity Central.

Недавно ресторан Puerto Chale в Гвадалахаре, Мексика, обратился к социальным сетям, чтобы пристыдить семью мошенников, угрожавших устроить скандал из-за таракана, которого они якобы нашли в заказанных ими блюдах, если ресторан не согласится не брать с них деньги за еду. Хотя администрация ресторана была обеспокоена инцидентом, поскольку в заведении очень суровая гигиеническая политика, она решила удовлетворить требования посетителей во избежание ненужного скандала. Однако, как только семья ушла, они проверили камеры наблюдения и нашли доказательства того, что все это было заранее спланировано.

Семья из четырех человек наслаждалась пиром в Puerto Chale, который обошелся бы им в копеечку, но в какой-то момент белокурая женщина достала из своей сумочки небольшой контейнер и высыпала его содержимое на тарелки на столе. Таракан внутри не хотел выпадать из контейнера, поэтому женщина взяла вилку и силой вытолкала насекомое наружу.

México, Guadalajara: Una familia se dedicaba a colocar cucarachas en los alimentos de los restaurantes y luego montaban escándalos para evitar pagar el cuenta. Un restaurant va notar que el tipus de cucaracha no era comú a la zona i va decidir revisar les càmeres de seguretat. Han… pic.twitter.com/wmKsPmAyi6 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 28, 2024

Когда таракана посадили, семья позвала официанта и высказала возмущение и отвращение из-за таракана, которого сама положила. Пожаловавшись на инцидент, семья покинула заведение со всей едой, которую она заказала, упакованной на вынос, но не заплатив за нее ничего.

Персонал немедленно проверил камеры наблюдения, чтобы увидеть, как таракан мог оказаться на тарелках их клиентов, и был удивлен, увидев, что посетители сами подбросили насекомое. Затем они загрузили видео в Интернет как обучающую историю.

"Сегодня у нас был неприятный опыт. Когда мы проверили наши камеры, то поняли, что стол сыграл с нами злую шутку. Они принесли таракана и посадили его на одну из наших тарелок", — говорится в заявлении ресторана. "Потом они пожаловались одному из наших официантов, кричали, чтобы привлечь внимание, чтобы мы не выставили им счет. В конце концов они заказали все с собой".

Пользователи X выступили с обвинениями в адрес мексиканской семьи в том, что они обманули несколько ресторанов в Гвадалахаре, используя ту же тактику. Видео и фотографии подозреваемых, в частности блондинки, которую окрестили "Леди Кукарача", с тех пор стали вирусными в Интернете.

Напомним, трансгендерша ради мести обманула 73 мужчин на 880 000 долларов. Она призналась, на что обиделась.

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