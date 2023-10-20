Семья прилетела из Африки с опасным существом в чемодане: какое это было экзотическое животное (фото)

Оно проехало более 9500 км из Кении.

Британская семья была ошеломлена, обнаружив на своей кухне скорпиона, проехавшего с ними более 9500 км из поездки в Африку.

Об этом пишет nypost.com.

50-летняя Лиз Берроуз, ее 52-летний муж Йен и их 18-летняя дочь Дэйзи вернулись домой в Кингс-Клифф из Кении, когда обнаружили, что привезли с собой дополнительный сувенир.

Специалист по финансовой планировке сказала, что подошла к холодильнику, когда заметила ядовитое существо, которое сидело посреди кухни трясло хвостом.

Скорпион / Фото: SWNS

Хотя Дейзи поначалу подумала, что это листок, "потом стало понятно, что это скорпион", – рассказала Лиз. "Его хвост дрожал, поэтому он был еще жив, но двигался мало, отчетливо недостаточно, чтобы заставить нас выбежать из комнаты", — сказала мама двоих детей.

Более того, скорпион охлаждался в их доме целых две недели.

Проведя небольшое онлайн-исследование, семья пришла к выводу, что это существо было карликовым толстохвостым скорпионом, "слегка ядовитым" видом.

Скорпион / Фото: SWNS

"Яд не имеет большого значения для человека, а укусы, хоть и болезненные, не имеют медицинского значения", — пишет Институт укусов африканских змей.

Тем не менее, Лиз сказала, что ее "первым инстинктом было убить его или избавиться от него из-за риска для семьи и собак". Однако ее муж был в восторге от находки и захотел оставить его как домашнее животное. "Это увлекательно. Нечасто в доме встретишь скорпиона", — поделился мужчина.

Несмотря на то, что скорпиону было выстроено новое жилье, вскоре после этого новый член их семьи погиб.

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