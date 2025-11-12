- Дата публикации
-
Категория
Курьезы
Семья пять лет жила рядом с 2000 ядовитыми пауками — и даже не догадывалась об этом
ченые шокированы: ни один укус не зафиксирован, хотя пауки прячутся в мебели и щелях, живут месяцами без еды и откладывают потомство в течение жизни.
Жители американского штата Канзас в течение пяти лет жили под одной крышей с более чем двумя тысячами пауков, не подозревая об этом. Когда правду раскрыли, даже ученые были шокированы: оказалось, что семья сосуществовала с 2055 г. коричневыми пауками-отшельниками, из которых почти пятая часть — ядовиты.
Об этом рассказывают в Mirror.
Несмотря на то, что пауки этого вида способны оставлять некротические укусы, ни один из жильцов дома не пострадал.
Пауки жили рядом годами — и никто не замечал
Семья время от времени видела пауков в доме, но не придавала этому значения. Спустя всего несколько лет, когда пауков стало слишком много, они вызвали службу дезинсекции. Специалисты были шокированы масштабами "находки": за полгода выловили более двух тысяч особей, большинство молодых пауков.
Около 400 из них достигли размеров, при которых могут впрыскивать яд. Ученые подтвердили, что, несмотря на потенциальную опасность, ни один укус не зафиксирован.
Ученые: пауки не так опасны, как кажется
Исследователи предполагают, что страх перед коричневыми отшельниками часто преувеличен. Их укусы, хоть и болезненные, обычно не представляют серьезной угрозы и часто ошибочно диагностируются врачами как другие поражения кожи.
Специалисты также выяснили, что этот вид очень живучий: пауки могут месяцами обходиться без еды, прячась в мебели и щелях, а самки спариваются только раз, откладывая яйца всю жизнь.
Не единичный случай
Подобную историю обнаружили и в Чили — там другая семья жила рядом с сотнями пауков, также без укусов.
Ученые пришли к выводу, что жить рядом с "ядовитыми" пауками не всегда смертельно опасно, хотя такая перспектива и выглядит, мягко говоря, жутко.
Интересно
Коричневый паук-отшельник (Loxosceles reclusa) — один из немногих ядовитых пауков в США. Его яд может вызвать локальный некроз, но только в 10% случаев укусов развиваются серьезные симптомы.
