Семья пять лет жила рядом с 2000 ядовитыми пауками — и даже не догадывалась об этом

Пауки / © Фото из открытых источников

Жители американского штата Канзас в течение пяти лет жили под одной крышей с более чем двумя тысячами пауков, не подозревая об этом. Когда правду раскрыли, даже ученые были шокированы: оказалось, что семья сосуществовала с 2055 г. коричневыми пауками-отшельниками, из которых почти пятая часть — ядовиты.

Об этом рассказывают в Mirror.

Несмотря на то, что пауки этого вида способны оставлять некротические укусы, ни один из жильцов дома не пострадал.

Пауки жили рядом годами — и никто не замечал

Семья время от времени видела пауков в доме, но не придавала этому значения. Спустя всего несколько лет, когда пауков стало слишком много, они вызвали службу дезинсекции. Специалисты были шокированы масштабами "находки": за полгода выловили более двух тысяч особей, большинство молодых пауков.

Коричневый паук-отшельник. / © Фото из открытых источников

Около 400 из них достигли размеров, при которых могут впрыскивать яд. Ученые подтвердили, что, несмотря на потенциальную опасность, ни один укус не зафиксирован.

Ученые: пауки не так опасны, как кажется

Исследователи предполагают, что страх перед коричневыми отшельниками часто преувеличен. Их укусы, хоть и болезненные, обычно не представляют серьезной угрозы и часто ошибочно диагностируются врачами как другие поражения кожи.

Коричневый паук-отшельник. / © Фото из открытых источников

Специалисты также выяснили, что этот вид очень живучий: пауки могут месяцами обходиться без еды, прячась в мебели и щелях, а самки спариваются только раз, откладывая яйца всю жизнь.

Не единичный случай

Подобную историю обнаружили и в Чили — там другая семья жила рядом с сотнями пауков, также без укусов.

Ученые пришли к выводу, что жить рядом с "ядовитыми" пауками не всегда смертельно опасно, хотя такая перспектива и выглядит, мягко говоря, жутко.

Интересно

Коричневый паук-отшельник (Loxosceles reclusa) — один из немногих ядовитых пауков в США. Его яд может вызвать локальный некроз, но только в 10% случаев укусов развиваются серьезные симптомы.

