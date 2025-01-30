Семья ребенка, родившегося на парковке магазина, получила неожиданные подарки

Семья из Алабамы, США, будет получать бесплатные пончики в течение года в честь того, что ее ребенок родился на парковке магазина во время редкой вьюги. Подобная история произошла в октябре в прошлом году, когда младенец, родившийся на парковке любимой микропивоварни своих родителей, был назван в честь предприятия, которое, со своей стороны, создало специальное пиво в честь новорожденного.

Шаня Беннетт рассказала WTVY-TV, что она и отец ее детей, Кеон Митчелл, направились в больницу с 5-летним сыном на буксире, когда во время сильного снегопада в Дотане у нее начались схватки.

По словам Беннетт, примерно за 1,5 км до больницы она поняла, что не успеет вовремя, поэтому они остановились на парковке возле магазина пончиков Krispy Kreme, который был закрыт из-за непогоды.

Ребенок пары, Даллас Митчелл, родился еще до прибытия спасателей.

"Я чувствовала себя суперженщиной", — сказала Шаня в интервью телеканалу.

Митчелл, тем временем, сказал, что боролся с паникой: "Я действительно не знаю, как я оставался спокоен, потому что я был очень напуган".

Остальную дорогу мать и новорожденного везли в больницу, а в пятницу, 24 января, их выписали домой.

Менеджер Krispy Kreme сказал, что семья будет получать бесплатные пончики в течение года, и предложил устроить первый день рождения Далласа в этом заведении в следующем году.

Напомним, шокированная 76-летняя прабабушка узнала о своей беременности. По словам правнучки, женщина хочет оставить ребенка.

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