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Семья с детьми 5 лет жила в доме, где прятались сотни ядовитых пауков
Семья из Канзаса жила в доме с более 2000 пауками-отшельников. Часть из них были ядовитыми. Угрозу обнаружили только через 5 лет.
В США семья с двумя детьми прожила в доме, где обитало более 2 тысяч коричневых пауков-отшельников. Около 500 из них были ядовитыми.
О случае сообщило издание IFLScience.
Семья поселилась в доме 19 века после выезда предыдущего владельца в 1996 году. В течение 5,5 лет жители не замечали серьезного присутствия пауков. Только в 2001 году заражение стало очевидным. В доме проживали четверо: двое взрослых и двое детей в возрасте 13 и 8 лет.
После обращения к специалистам команда исследователей провела сбор образцов с июня по сентябрь 2001 года. Всего собрали 2055 пауков вида Loxosceles reclusa. Часть выловили вручную, остальные — с помощью липких ловушек. Пауков рассортировали по размеру: 323 большие, 255 средние и 601 маленький.
По подсчетам исследователей, около 488 из обнаруженных пауков относятся к ядовитым — это примерно 20% от общего числа. Несмотря на это, ни один член семьи не пострадал.
Коричневые пауки-отшельники — ночные охотники, которые прячутся в укромных местах: полостях стен, мебели, за картинами. Они могут длительное время жить без пищи, а самки способны производить потомство после одного спаривания за жизнь. Это усложняет борьбу с ними.
Укус таких пауков может вызвать локальные реакции — покраснение, отек. Случаи некроза случаются редко и чаще связаны с инфицированием раны, а не действием яда.
Ученые отмечают, что это не первый зафиксированный случай подобного заражения жилья. Ранее в Чили была описана ситуация, где семья также проживала в доме, заселенном пауками-отшельниками. В том случае также не было зафиксировано укусов.
Напомним, ядовитые пауки атакуют юг Украины. Среди них и бурый паук-отшельник.