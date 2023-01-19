Семья с тремя детьми разочаровалась в цивилизации и переехала жить в джунгли

В течение года семья из Великобритании будет жить в джунглях Амазонки.

36-летний Грег, его жена Гуэн покидают Британию и переезжают в Джорджтаун со своими тремя детьми.

"С помощью местных амазонских трениров мы будем учиться выживанию в джунглях: как не умереть от голода и не утонуть. Впоследствии, если мы справимся с этим, мы отправимся в экспедицию в совершенно безлюдный лес, где никто не живет, чтобы увидеть, на что мы способны. Все это время мы будем жить в гамаках и стараться, чтобы наши маленькие дети не скучали и их не съели животные", — сказал глава семьи.

Greg Dickens, facebook

Грег сказал, что жизнь в джунглях – это то, о чем он мечтал от пяти лет.

Готовясь к путешествию, Ген и Грег приучали дочь Лутру к горшку, избавились от стола в обеденной комнате, чтобы есть, сидя на полу, а также постепенно приучают своих детей к специям. Все это направлено на уменьшение культурного шока, с которым столкнутся дети в своей новой жизни в джунглях.

Добавим, что супруги работают в исследовательской фирме, где внедряют медицинские и хирургические инновации.

Напомним, что в Колумбии обнаружена крупнейшая в мире коллекция доисторических наскальных изображений.

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