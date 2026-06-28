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Семья шокирована находкой в гостиной: кто спрятался за телевизором — видео
Неожиданный гость посетил семью в Австралии.
В штате Квинсленд, Австралия, семья обнаружила большую змею, спрятавшуюся прямо в гостиной — за телевизором. Для ее отлова пришлось вызвать профессионального специалиста по работе с рептилиями.
Инцидент произошел в одном из частных домов, куда вызвали Стюарта Маккензи из компании Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, специализирующейся на вылове змей.
"Эта змея хотела посмотреть фильм вместе с семьей, но оказалась не с той стороны телевизора", - с юмором отметили в компании в соцсетях. «К сожалению, ее присутствие здесь не было особенно желанным, поэтому вызвали Стю, чтобы он профессионально переселил ее!».
Вместе с сообщением было опубликовано видео, на котором видно, как Маккензи с помощью специального крючка осторожно снимает змею с крепления телевизора и помещает ее в мешок для транспортировки.
По словам жильцов дома, змея, вероятно, попала внутрь через открытую дверь или окна, когда никто не заметил ее проникновение.
После отлова животное было безопасно перемещено в природную среду, подальше от жилой зоны.
Напомним, змея "служила" в ВСУ, а затем уехала в Ивано-Франковск "волонтерить". Невероятная история Елены.