Семья создала ИИ-клон умершего сына, чтобы не рассказывать правду 80-летней матери

В Китае разгорелась дискуссия после того, как семья решила скрыть смерть мужчины от его пожилой матери и вместо этого использовать цифрового двойника, созданного с помощью искусственного интеллекта.

О необычном случае сообщило издание South China Morning Post.

По данным журналистов, семья заказала создание ИИ-клона мужчины, погибшего в автокатастрофе, чтобы его 80-летняя мама могла и дальше «общаться» с ним по видеосвязи.

Цифровую модель создали на основе фотографий, видео и аудиозаписей усопшего. Разработчикам удалось максимально точно воспроизвести не только внешность и голос, но и манеру поведения мужчины — в частности, характерные жесты и привычки во время разговора.

Пожилой женщине так и не сообщили о смерти сына. Она верит, что он просто работает в другом городе. Родственники регулярно организуют для нее видеозвонки с его ии-копией, чтобы поддерживать эту иллюзию.

Во время таких разговоров женщина беспокоится о «сыне», советует ему хорошо питаться и одеваться, а он в ответ обещает наведаться, когда будет больше времени.

Известно, что погибший был единственным ребенком в семье. Кроме того, его мать испытывает проблемы с сердцем, поэтому близкие решили не травмировать ее известием о потере.

Эта история вызвала активные обсуждения в соцсетях и фактически разделила пользователей на два лагеря. Одни поддерживают решение семьи, считая его проявлением заботы: «Иногда правда может сломить человека — они просто хотели ее защитить».

Другие же резко критикуют такой подход: "Она имеет право знать правду, даже если это больно".

Дискуссия вышла далеко за пределы одного случая и подняла более широкий вопрос: этично ли использовать искусственный интеллект для поддержания иллюзии и сокрытия смерти близких.

