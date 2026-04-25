Семья создала ИИ-клон умершего сына, чтобы не рассказывать правду 80-летней матери
Женщина уверена, что общается с сыном по видеосвязи.
В Китае разгорелась дискуссия после того, как семья решила скрыть смерть мужчины от его пожилой матери и вместо этого использовать цифрового двойника, созданного с помощью искусственного интеллекта.
О необычном случае сообщило издание South China Morning Post.
По данным журналистов, семья заказала создание ИИ-клона мужчины, погибшего в автокатастрофе, чтобы его 80-летняя мама могла и дальше «общаться» с ним по видеосвязи.
Цифровую модель создали на основе фотографий, видео и аудиозаписей усопшего. Разработчикам удалось максимально точно воспроизвести не только внешность и голос, но и манеру поведения мужчины — в частности, характерные жесты и привычки во время разговора.
Пожилой женщине так и не сообщили о смерти сына. Она верит, что он просто работает в другом городе. Родственники регулярно организуют для нее видеозвонки с его ии-копией, чтобы поддерживать эту иллюзию.
Во время таких разговоров женщина беспокоится о «сыне», советует ему хорошо питаться и одеваться, а он в ответ обещает наведаться, когда будет больше времени.
Известно, что погибший был единственным ребенком в семье. Кроме того, его мать испытывает проблемы с сердцем, поэтому близкие решили не травмировать ее известием о потере.
Эта история вызвала активные обсуждения в соцсетях и фактически разделила пользователей на два лагеря. Одни поддерживают решение семьи, считая его проявлением заботы: «Иногда правда может сломить человека — они просто хотели ее защитить».
Другие же резко критикуют такой подход: "Она имеет право знать правду, даже если это больно".
Дискуссия вышла далеко за пределы одного случая и подняла более широкий вопрос: этично ли использовать искусственный интеллект для поддержания иллюзии и сокрытия смерти близких.
