Семья туристов наткнулась на останки редкого динозавра

Семья, отправившаяся в поход, наткнулась на загадочную находку, оказавшуюся ногой динозавра.

Об этом пишет CNN.

Сэм Фишер вместе со своими сыновьями Джессином и Лиамом, а также их двоюродным братом Кайденом нашли окаменение в формации Хелл-Крик — районе, известном своими богатыми ископаемыми различных доисторических существ.

Натолкнувшись на окаменелость, Сэм Фишер отправил фотографию доктору Тайлеру Лайсону, палеонтологу и куратору Денверского музея природы и науки. Сначала Лайсон решил, что это утконосый динозавр, но впоследствии предположил, что это все-таки может быть Tyrannosaurus rex (T. rex). Это послужило поводом к проведению раскопок в июле 2023 года с участием семьи первооткрывателей, где ученые подтвердили, что это действительно был юный тиранозавр.

Окаменелость удивительно хорошо сохранилась, а нижняя челюсть даже содержала несколько зубов, что сыграло решающую роль в идентификации древнего ящера. Команда раскопок аккуратно вытягивала окаменелость из скалы в течение 11 дней. Из-за большого веса находки для транспортировки даже пришлось использовать вертолет Black Hawk.

Скелет, собранный примерно на 30%, предположительно принадлежал молодому тираннозавру в возрасте 13-15 лет, длиной около 7,6 метра и весом примерно 1,5 тонны.

Напомним, ученые обнаружили новый вид динозавров – абелизавридов, который назвали Koleken inakayali. Останки динозавра, жившего 70 млн лет назад, обнаружили в формации Ла Колония в Патагонии.

А в Полтавской области обнаружили останки скелета динозавра. Ученые пришли к выводу, что скелет принадлежал брахиозавру.

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