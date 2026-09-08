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Семья умоляет о помощи: над океаном исчез самолет с пенсионерами и их внуками
Легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту исчез во время полета из Багамов в Майами. Поиски усложняет непогода, а данные полета указывают на резкое снижение высоты перед исчезновением.
На Багамах и США развернули масштабную поисково-спасательную операцию после исчезновения легкомоторного самолета с четырьмя пассажирами на борту — дедушкой, бабушкой и их двумя внуками. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями, а родственники пропавших обращаются за помощью ко всем неравнодушным.
Об этом сообщает Lad Bible.
Легкомоторный самолет пропал без вести вместе с пассажирами
Как сообщает ABC со ссылкой на Береговую охрану США и официальных лиц Багамских островов, воздушное судно упало в понедельник днем во время перелета с багамского острова Грейт-Харбор-Кей в Майами.
«Приблизительно в 14:00 Королевские силы обороны Багамских островов обратились за помощью к Береговой охране после сообщения о падении самолета с четырьмя людьми на борту ориентировочно в 15 милях от острова Андрос, Багамы», — сообщили в Береговой охране.
Полиция Багамских островов сообщила, что координирует усилия для поиска воздушного судна, которое, по предварительным данным, совершило аварийную посадку на воду у побережья Ред-Бейс на севере острова Андрос.
В заявлении правоохранителей указывается, что пятиместный самолет вылетел из Грейт-Харбор-Кей примерно в 11:12 утра.
«Впоследствии диспетчеры авиационного движения потеряли связь с воздушным судном ориентировочно в 13 милях к западу от острова Андрос», — добавили чиновники.
Правоохранители подтвердили пребывание четырех человек в кабине. Издание Miami Herald опубликовало заявление семьи, согласно которому на борту находились 80-летний пилот Марио Ламар, его 79-летняя жена Лили Ламар и их внуки — 28-летняя София Соса и 22-летний Кристиан Соса.
Племянница супругов Сильвия Ларрию рассказала, что ее дядя и тетя проводили выходные по случаю Дня труда на острове Грейт-Харбор-Кей, где у них есть собственный дом для отдыха. По ее словам, родные заподозрили что-то плохое, когда общий групповой чат внезапно стих. Тогда они решили проверить статус рейса через специализированный веб-сайт FlightAware.
Согласно отчету сервиса, самолет попал в зону непогоды, его скорость постоянно колебалась, а высота стремительно снижалась. Затем борт выполнил петлю, после чего передача данных полностью прекратилась.
Ларрию подчеркнула, что ее дядя был опытным пилотом и всегда удерживал свой самолет в безупречном состоянии.
Загадочные исчезновения: последние новости
Напомним, в Польше расследуют исчезновение двух учениц старших классов, Анны К. и Марты Ш., пропавших в Радзимине еще 6 августа 2000 года после фестиваля. Тогда масштабные поиски не принесли результатов, тела девушек так и не нашли, а уголовное производство закрыли более 20 лет назад.
Однако недавно следователи Департамента полиции Варшавы возобновили дело, воссоздали ход событий и собрали новые доказательства. Правоохранители предъявили обвинение трем мужчинам, двоих из которых считают последними, кто видел подростков живыми, а третий уже отбывает наказание за аналогичные преступления.
Прокуратура обвинила Томаша Т. и Кшиштофа Р. в групповом изнасиловании и убийстве девушек, тогда как причастность третьего подозреваемого доказать пока не удалось. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.