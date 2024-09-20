Семья воспитывает кенгуренка, которого нашла в сумке его мертвой матери на обочине дороги – фото

Женщина воспитывает осиротевшего детеныша кенгуру после того, как спасла его из сумки умершей матери.

Об этом пишет Daily Star.

33-летняя Тиффани Бантон наткнулась на маму-кенгуру, лежавшую на обочине дороги после того, как ее сбила машина в декабре в 2023 году, а из сумки выглядывал детеныш кенгуру. С тех пор Тиффани и ее семилетняя дочь Мегги ухаживают за животным.

Тиффани, мама троих детей, родом с острова Кенгуру, Южная Австралия, рассказала: "Мы назвали ее Стар в честь дороги, где мы ее нашли. Тогда ей было всего девять месяцев, а сейчас ей 18 месяцев и она крепнет".

Семья спасла кенгуру

С помощью специальной смеси, предоставленной ветеринаром, семья кормит Стар из бутылочки, причем Мэгги играет решающую роль в уходе. Тиффани поделилась: "Мэгги очень материнская и любит маленьких животных, поэтому она взяла Стар под свое крыло, всегда хотела кормить ее и заботиться о ней".

Стар также установила уникальную связь с семейной собакой Хейзел, и они даже спят в одной кровати. Тиффани прокомментировала: "Они выросли вместе, и их связь прекрасна".

Семья спасла кенгуру

Она продолжила: "Стар не любит быть в одиночестве и обязательно найдет кого-то в доме, чтобы быть с ним. Либо она на кровати Мэгги, или в собачьей кровати с Хейзел. И если она одна, она издает звук, чтобы мы пришли ее найти".

Семья столкнулась с уникальными вызовами во время воспитания, в частности приучения к туалету и согревания электрическим одеялом, имитирующим тепло материнской сумки. Тиффани рассказала: "Нам приходилось стимулировать ее, растирая ей ягодицы, чтобы помочь ей пописать и покакать, так же, как это делала бы мама-кенгуру в сумке".

Семья спасла кенгуру

Стар подрастает и начинает проводить больше времени на природе. Делясь дальше, Тиффани сказала: "Она остается с нами днем, но ночью уходит в дикую природу, и со временем она перестанет возвращаться".

Напомним, женщина четыре часа боролась с огромным питоном, пытавшимся ее убить. К счастью, ее крики услышал сосед.

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