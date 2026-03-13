Семья за сутки перебрала 10 тонн мусора в поисках выброшенного золота
Сестра владелицы золотых украшений и слитков во время уборки по ошибке выбросила пакет с драгоценностями в уличный контейнер для мусора.
В китайском городе Шанжао женщина по ошибке выбросила на мусор более килограмма золота стоимостью около $218 тысяч. Чтобы найти потерянное, ее семья за сутки перебрала 10 тонн мусора.
Об этом сообщает издание Sohu.
Владелица золота объяснила, что забрала домой украшения и слитки из банковского хранилища, поскольку планировала их продать. Однако утром ее сестра во время уборки ошибочно выбросила пакет с золотом в уличный контейнер для мусора.
Пропажу обнаружили почти сразу, но, как оказалось, мусоровоз уже опустошил контейнер и отвез его содержимое на мусороперерабатывающий завод в соседнем городе.
В тот же день семья обратилась в полицию за помощью. На заводе они остановили несколько мусоровозов, которые направлялись на разгрузку. Власти и сотрудники коммунальной службы помогли организовать поиски.
В результате, перебрав около 10 тонн мусора, удалось найти золотые слитки и украшения общим весом более 1000 граммов — почти все пропавшее золото.
По словам владелицы, она до сих пор не может поверить, что драгоценности удалось вернуть.
Напомним, ранее житель курортного городка Торре Лапилло на юго-западе Италии случайно выбросил в мусорку старую жестянку, в которой он хранил все свои сбережения — 20 золотых слитков.