Семья за сутки перебрала 10 тонн мусора в поисках выброшенного золота

Мусор / © Pixabay

Реклама

В китайском городе Шанжао женщина по ошибке выбросила на мусор более килограмма золота стоимостью около $218 тысяч. Чтобы найти потерянное, ее семья за сутки перебрала 10 тонн мусора.

Об этом сообщает издание Sohu.

Владелица золота объяснила, что забрала домой украшения и слитки из банковского хранилища, поскольку планировала их продать. Однако утром ее сестра во время уборки ошибочно выбросила пакет с золотом в уличный контейнер для мусора.

Реклама

Пропажу обнаружили почти сразу, но, как оказалось, мусоровоз уже опустошил контейнер и отвез его содержимое на мусороперерабатывающий завод в соседнем городе.

В тот же день семья обратилась в полицию за помощью. На заводе они остановили несколько мусоровозов, которые направлялись на разгрузку. Власти и сотрудники коммунальной службы помогли организовать поиски.

В результате, перебрав около 10 тонн мусора, удалось найти золотые слитки и украшения общим весом более 1000 граммов — почти все пропавшее золото.

По словам владелицы, она до сих пор не может поверить, что драгоценности удалось вернуть.

Реклама

Напомним, ранее житель курортного городка Торре Лапилло на юго-западе Италии случайно выбросил в мусорку старую жестянку, в которой он хранил все свои сбережения — 20 золотых слитков.