Семья за сутки продала дом и начала новую жизнь в путешествиях по миру: сколько тратит в день

Британская семья, которая продала все имущество и путешествует по миру

Семья из Великобритании из четырех человек всего за 24 часа продала собственный дом и отправилась в новую жизнь в другой стране — теперь их ежедневные расходы составляют около 35 фунтов стерлингов (около 1962 грн).

Об этом пишет LadBible.

33-летние супруги Джош и Кэти в августе покинули свой трехкомнатный дом в Шеффилде. Пара взяла с собой только четыре рюкзака и вместе с детьми — в возрасте 3 и 7 лет — отправилась в путешествие по миру без конкретного плана.

Супруги вспоминают, что впервые «заразились вирусом путешествий» в 2015 году, когда год путешествовали по Австралии еще до рождения детей. А после отпуска в Мексике в начале 2025 года пара решила продать жилье и изменить свою жизнь.

По словам супругов, двухнедельная поездка помогла осознать: путешествия позволяют «получить значительно больше за те же деньги», чем отдых в дорогом отеле all inclusive.

Находясь в Мексике, Джош и Кэти сделали небольшое «исследование» и подсчитали, как можно «растянуть деньги», живя кочевым стилем.

«Мы просто сели и подумали: сумма, которую потратили на двухнедельный all-inclusive, может дать гораздо больше, если разумно ею распорядиться», — объяснил Джош.

В апреле семья выставила дом на продажу, и уже через 24 часа нашелся покупатель.

После этого Джош и Кэти продали «буквально все, что можно представить» на онлайн-платформах, включая Facebook Marketplace и Vinted.

«Мы берем четыре рюкзака — и это все. Мы продали абсолютно все, что имели. Через Vinted избавились от одежды, продали кровати, диван, телевизор и транспорт», — рассказал мужчина.

Британская семья с 4 рюкзаками начала новую жизнь

22 августа семья вылетела из Манчестера в Таиланд и уже успела адаптироваться к новой жизни.

Сейчас семья тратит около 500 фунтов стерлингов в месяц (около 28 тыс. грн) на аренду жилья, а дневной бюджет в Таиланде составляет примерно 35 фунтов стерлингов (около 1962 грн). Общие расходы оценивают в 1500 — 2000 фунтов ежемесячно (8 400 — 11 200 грн) — эти средства покрывают благодаря деньгам от продажи дома.

Хотя для кого-то сумма может показаться большой, по сравнению с расходами в Великобритании, которые достигали до 4 000 фунтов в месяц (22 420 грн), супруги считают ее значительно выгоднее.

Кэти, которая работает парикмахером, признается, что сначала они думали о переезде в Австралию по рабочей визе, но поняли: это потребует слишком много рабочих часов.

«Я не хотела работать пять дней в неделю и не видеть детей. В Юго-Восточной Азии можно гораздо эффективнее использовать деньги. У нас нет четкого маршрута. Мы хотим простой жизни и качественного семейного времени. Я достаточно спокойно к этому отношусь, единственное, что меня волнует — это разлука с родными. Если бы я могла забрать их с собой, я бы это сделала. Для нас все это неизвестно, но именно это и вдохновляет. Мы знаем, что как семья, пока мы вместе, мы можем преодолеть что угодно. Все кажется нереальным, это приключение — даже сейчас, сидя здесь, мы не чувствуем, что находимся за тысячи миль от дома», — рассказала Кэти.

«Это как: „Боже, мы сделали это, мы здесь“. А дети уже процветают в новых условиях», — добавила она.

Британские супруги, которые продали все имущество и отправились в путешествие по миру

Супруги хотят, чтобы дети «изучали другие вещи» за пределами национальной программы, но параллельно они «будут учиться по Oakwood Academy». Джош отметил, что эта онлайн-платформа обеспечивает материалами, а частный репетитор «еженедельно контролирует процесс».

Следующую остановку в Юго-Восточной Азии семья планирует на 29 сентября, однако пока они не бронировали дальнейших направлений — настолько им нравится «свободная жизнь».

Своими путешествиями Джош и Кэти делятся в TikTok (@4backpacksmanymemories) и на YouTube (@4BackpacksManyMemories).

