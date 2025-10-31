Семью с детьми не пустили в самолет из-за наклейки: что произошло

Самолет / © pexels.com

Британская мать обвинила Qatar Airways в унижении после того, как ее 13-летнему сыну отказали в посадке на рейс в Таиланд из-за «следа багажной наклейки» в паспорте.

Об этом пишет Daily Mail.

33-летняя медсестра NHS Меган Лоу из Абердина рассказала, что вместе с двумя детьми должна отправиться на Пхукет на двухнедельный отпуск стоимостью £3000 (165 000 грн.). Уже при регистрации на рейс в аэропорту Эдинбурга сотрудники Qatar Airways заявили, что паспорт ее сына якобы поврежден и не подходит для путешествия.

Паспорт сына / © Daily Mail

Женщина уверяет, что у документа не было видимых повреждений, а лишь небольшой след от багажной наклейки. Однако сотрудники авиакомпании настояли: с таким паспортом ребенку лететь запрещено.

После обращения к туроператору TUI, у которого семья приобрела путевку, Лоу получила подтверждение, что с документом все хорошо. Благодаря этому она смогла вылететь из Глазго по рейсу Emirates в Таиланд.

Мать назвала инцидент «стрессовым» и предположила, что причиной отказа стало не повреждение паспорта, а переполненный рейс. Она требует от авиакомпании компенсации и заявила, что больше никогда не воспользуется их услугами.

