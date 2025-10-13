Сенсация в мире искусства: самый известный детский портрет Марии-Антуанетты на самом деле принадлежит не ей (фото)

Самая известная кварель, написанная в 1762 году женевским художником Жаном-Этьеном Лиотаром / © dailymail.co.uk

Портрет, который веками формировал представление о детстве последней королевы Франции Марии-Антуанетты оказался изображением другого человека. Считается, что ошибка в подписях возникла более 250 лет назад.

Об этом пишет Daily Mail

Мария-Антуанетта, икона роскоши и расточительства, остается одной из величайших монархов в истории. Ее жизнь оборвалась на гильотине во время Французской революции.

На протяжении десятилетий биографии королевы иллюстрировал акварельный портрет 1762 года, написанный женевским художником Жаном-Этьеном Лиотаром. На нем якобы изображена семилетняя Мария-Антуанетта с челноком для ткачества и красной нитью, смотрящая на зрителя строгим, проницательным взглядом, достойным будущей правительницы.

Однако, согласно новому исследованию, этот шедевр на самом деле изображает не младшую, а ее старшую сестру — Марию Каролину, которая впоследствии стала королевой Неаполя.

«Я убеждена, что картина, которую традиционно считают портретом Марии-Антуанетты (девочка с лодочкой), на самом деле является Марией Каролиной», — заявила профессор Кэтриона Сет, специалист по французской литературе из Оксфордского университета, в интервью Daily Mail.

Ключевые доказательства: Орден и даты

Профессор Сет, которая ранее сама использовала этот портрет для обложки своей книги о Марии-Антуанетте, призналась, что всегда испытывала определенный «дискомфорт» относительно его достоверности.

В рамках подготовки к новой публикации исследовательница посетила Музей искусства и истории (MAH) в Женеве, чтобы детально изучить полную коллекцию Лиотара, включающую портреты Марии-Антуанетты и ее десяти братьев и сестер.

Самое убедительное доказательство кроется в орнаменте на груди девочки. На нем видно медаль с красным крестом под большой черной лентой, которую профессор Сет идентифицировала как Орден Звездного Креста — австрийский имперский династический орден для католических благородных дам.

Сенсация заключается во времени награждения:

Мария-Антуанетта получила этот престижный орден только около 1766 года — через четыре года после написания портрета.

Марию Каролину наградили им в 1762 году, именно тогда, когда Лиотар находился в Вене и рисовал императорскую семью.

«Об этом тогда широко сообщала европейская пресса: это был очень престижный орден», — пояснила академик.

Настоящий портрет Марии-Антуанетты

Между тем профессор Сет считает, что настоящий детский портрет Марии-Антуанетты — это другая, менее известная работа Лиотара, которую ранее приписывали Марии Каролине.

На этой второй картине изображена младшая, улыбающаяся девочка, которая нежно прижимает к груди розу.

«Держание розы является характерным признаком портретов Марии-Антуанетты на протяжении всей ее жизни», — отметила исследовательница.

Кроме того, девочка на втором портрете имеет «характерные серьги», которые можно увидеть на более позднем изображении, когда Мария-Антуанетта уже стала королевой. Самое важное — девочка на этой картине выглядит моложе, а Мария-Антуанетта, рожденная в 1755 году, была самым младшим ребенком в семье.

По мнению музейных работников, путаница в идентификации сестер, вероятно, уже существовала, когда произведения попали в MAH в 1947 году.

Хотя портрет Марии Каролины и не изображает Марию-Антуанетту, профессор Сет признает, что именно его строгое, решительное выражение лица помогло сформировать представление о будущей королеве как о личности, «предназначенной для значимой жизни».

Напомним, ранее мы писали о том, что Мария-Антуанетта сломала столетнюю аристократическую традицию, решив сама кормить грудью свою дочь — вместо того, чтобы нанимать кормилицу, как было принято среди знати. Вдохновленная идеями Руссо, она положила начало моде на естественное материнство и изменила представление о роли женщины в семье.