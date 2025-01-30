Сердечный приступ у собаки: владелица животного назвала важный симптом

Многие собаки из-за генетических или физиологических особенностей имеют склонность к определенным заболеваниям. Впрочем, в результате болезни сердца может пострадать любое животное. Женщина рассказала, как спасла жизнь своего пса, у которого случился сердечный приступ.

Об этом пишет Mirror.

Когда обычно оживленный пес Саттон начал вести себя более сварливо, чем обычно, она забеспокоилась – и не зря.

Саттон объяснила, как она извлекла жизненно важный урок. Она сказала: "Я узнала об этом на собственном опыте на прошлой неделе, когда у моей собаки случилась остановка сердца. Это одна маленькая вещь, которую вы можете легко проверить, о которой я никогда не знала, хотя владела собакой в течение многих лет и имела собак, которые выросли".

Когда у ее собаки случился сердечный приступ, она заметила один важный признак, о котором никогда не знала за годы владения собакой. Она считает, что ее собака выжила благодаря ее собственной бдительности, говоря: "Я имею маленькую наглую собачку, которая вела себя более раздраженно. Она не получала кислорода".

Саттон заметила, что, в отличие от людей, у собак нет открытых участков кожи, которые синеют из-за снижения уровня кислорода, поэтому для владельцев гораздо важнее оставаться бдительными.

Делясь своей историей, Саттон надеется вдохновить других владельцев собак и не дать им остаться в неведении, когда дело доходит до здоровья их любимцев. Саттон поделилась важным советом для владельцев собак, как заметить, что их пушистому другу трудно дышать, посоветовав им проверить язык своего любимца.

Она предупредила: "Если собака теряет кислород или имеет низкое потребление кислорода из-за проблем со здоровьем, ее язык станет темно фиолетовым или синим. Он будет очень темным на нижней стороне языка, словно ветвление из середины. Верхняя сторона языка также потемнеет. какое потемнение языка, превышающее его нормальный цвет, является поводом для обследования, чтобы убедиться, что животное получает необходимый ему кислород или получает лекарство, которое может открыть дыхательные пути".

Женщина обнаружила, что язык ее собаки был "почти черным", но, к счастью, ее четырехлапый друг выжил, и теперь она точно знает, на что следует обращать внимание с точки зрения уровня кислорода. Она подытожила: "Если у вашей собаки есть проблемы с дыханием или сердцем, которые продолжаются, вы также можете использовать это как метрику для проверки".

Специалисты из Школы ветеринарной медицины Каммингса поддержали этот совет, сказав: "У собаки с серьезными проблемами дыхания язык может быть фиолетовым/синим вместо розового, что свидетельствует о том, что она не получает достаточно кислорода".

Кроме того, было замечено, что кошки с проблемами дыхания также могут демонстрировать подобные признаки или могут просто сидеть тихо без всяких сует.

Если вы думаете, что у вашей собаки проблемы с сердцем, не медлите – как можно быстрее отведите его к ветеринару.

Напомним, кинолог назвал три породы собак, которые точно не держал бы дома. Собаки одной из этих пород являются очень популярными домашними питомцами.

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