Серфер покорил гигантскую 32-метровую волну – фото

Калифорнийский серфер, возможно, побил мировой рекорд, покоривший волну высотой 32 метра.

Об этом пишет KSBW-TV.

23-летний Алессандро "Ало" Слебир катался с друзьями 23 декабря в Мавериксе, Калифорния, близ залива Халф-Мун, когда поймал огромную волну.

"Ты едешь так быстро на доске – пожалуй, 50, 65, 80 км в час – и эта волна была такой высокой, что засасывала столько воды, которая возвращалась к тебе, что это было странное чувство – испытывать трение воды под серфинговой доской. Я никогда не чувствовал такого ни на одной другой волне, которую я когда-либо ловил", — рассказал Слебир в интервью.

Алессандро Слебир / Фото: instagram.com/aloslebir

Если высота волны будет подтверждена Книгой рекордов Гиннеса и Всемирной лигой серфинга, Слебир станет рекордсменом с самой большой волны, которую он оседлал. Этот титул принадлежит Себастьяну Штойдтнеру, который в 2020 году покорил 26-метровую волну у побережья Португалии.

Напомним, мужчина остановил языком рекордное количество электрических вентиляторов – 57 за одну минуту.

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