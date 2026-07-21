ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
170
Время на прочтение
2 мин

«Серийный похититель» трусов и носков не давал мужчине покоя: кто это придумал (фото)

Бобр, поселившийся возле частного дома, неожиданно стал героем забавной истории. Животное регулярно крало одежду с бельевой веревки, а пост владельца вещей быстро стал популярным в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Бобр крадет белье поляка. Фото: STAWY RYBNE - BUDOWA/ ZARYBIANIE/ PIELĘGNACJA/Facebook

Бобр крадёт бельё поляка. Фото: STAWY RYBNE — BUDOWA/ ZARYBIANIE/ PIELĘGNACJA/Facebook

В Польше мужчина долгое время не мог понять, куда после стирки пропадают его носки, рабочие рубашки и нижнее белье. Тайна раскрылась только тогда, когда он случайно застал «вора» с поличным. Им оказался бобр, обитающий в пруду неподалеку от его дома.

Об этой необычной ситуации мужчина рассказал в тематической группе в Facebook, сообщает издание Fakt.pl.

Пруд находится всего в нескольких десятках метров от его дома, а бобр обитает там уже некоторое время. При этом, как утверждает мужчина, животное ведет себя необычно. Стоит только подойти к водоёму, как грызун начинает громко шипеть. Сначала хозяин дома даже подумал, что в камышах притаилась змея, ведь раньше никогда не слышал, чтобы бобры издавали такие звуки.

Однажды мужчина решил проверить, что делает животное возле его двора. Именно тогда он увидел, как бобр выбежал к веревке, на которой сушилась выстиранная одежда, сорвал с неё бельё, схватил его зубами и бросился обратно к пруду.

«Я стоял там, ошеломлённый, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то грязевой демон», — описал ситуацию автор поста.

Только после этого мужчина понял, что предыдущие исчезновения носков и рабочих рубашек также были делом рук этого же бобра. Он предположил, что животное может использовать одежду для обустройства своего жилища, хотя подтверждения этому у него нет.

Автор публикации также пошутил, что бобр вел себя так, будто именно он является настоящим хозяином территории. В то же время мужчина признал, что не знает, является ли такое поведение обычным для этих животных. Он поинтересовался у участников сообщества, нормально ли, что бобры шипят, или это может свидетельствовать о каких-то проблемах, а также попросил посоветовать, как справиться с неожиданным соседом.

Пост быстро стал популярным и собрал несколько сотен комментариев. Большинство пользователей отнеслись к этой истории с юмором. Одни шутили, что бобр «договорился с енотом», другие давали ироничные советы «требовать компенсацию за трусики».

Впрочем, самой распространённой рекомендацией стало не пытаться бороться с грызуном, а постараться мирно сосуществовать с ним.

Напомним, драматическое спасение двух медведей в Индии едва не закончилось трагедией. Один из хищников после освобождения бросился преследовать людей.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
170
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie