Серпантинная дорога, которая пугает даже опытных водителей — фото

Реклама

В Китае привлекла внимание необычная горная дорога Линпайши, которую водители уже окрестили настоящим ужасом за рулем.

Узкий серпантин с десятками крутых поворотов лежит между скалами в округе Уси на юго-западе страны.

Дорога, также известная как «Каменная дорога Уси», соединяет небольшой поселок Тяньпин с внешним миром. Именно через нее жители добираются до провинциальной дороги №201.

Реклама

Общая протяженность маршрута составляет 3,7 километра, однако наиболее опасная часть занимает всего 453 метра. Именно на этом участке расположены 18 чрезвычайно крутых серпантинов, заставляющих водителей двигаться буквально на грани возможностей.

Особую опасность создает ширина дороги – она настолько узка, что на многих участках автомобили практически не имеют пространства для маневра. Развернуться здесь почти невозможно.

Кроме того, уклон на отдельных отрезках достигает 36%, из-за чего серпантин рекомендуют преодолевать исключительно на первой передаче.

Серпатин в Китае / © скриншот с видео

Дорогу построили в 2012 году, а асфальтовое покрытие появилось только в 2019-м. Несмотря на модернизацию, маршрут по-прежнему считается одним из самых сложных для водителей в Китае.

Реклама

Из-за опасных условий движения на Линпайше запрещен въезд грузовикам, автобусам и автомобилям с большими прицепами. Даже легковушке приходится пользоваться специальными площадками на поворотах, чтобы безопасно разминуться.

К счастью, движение здесь не слишком интенсивно. В поселке Тяньпин проживает только 137 человек из 37 семей, поэтому пробок на опасном серпантине практически не бывает.

Несмотря на сложность маршрута, дорога Линпайши уже стала туристической достопримечательностью и одним из самых известных экстремальных дорог Китая.

Напомним, лоси устроили забег по дорогам Киева.

Реклама

Новости партнеров