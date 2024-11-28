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Сестра благодаря новости в газете узнала своего брата, который загадочно исчез 25 лет назад

Сестра благодаря новости в газете узнала своего брата, который загадочно исчез 25 лет назад

Женщина узнала брата за фото в газете / Фото: Pexels

В последний раз родственники слышали что-то о мужчине еще в 1999 году.

В США благодаря сообщению в новостях сестра разыскала своего брата, который загадочно исчез еще 25 лет назад.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Последний раз о 53-летнем Томасе Эдварде Манизаке слышали 30 июля 1999 года, когда ему было всего 28 лет. Он ехал через Айдахо, Орегон и Монтану на своем фургоне. В последний раз он позвонил матери со стоянки грузовиков, чтобы сообщить, что с ним все хорошо. Его местонахождение за последние 25 лет оставалось неизвестным, а мать так и не дожила до того дня, чтобы услышать, что ее сын жив.

Томас Манизак до исчезновения / © mirror.co.uk
Томас Манизак до исчезновения / Фото: mirror.co.uk

Но семья Томаса не прекращала его искать, сотрудничая с группами, разыскивающими пропавших без вести, и распространяя информацию о пропавшем мужчине по всему миру. Через 25 лет мужчину обнаружили на юге Лос-Анджелеса и доставили в больницу. Мужчина был невербальным и не мог общаться с персоналом, поэтому невозможно было выяснить, кто он, или разыскать его семью. И только после того, как его показали в новостях, сестра узнала его.

Причиной исчезновения мужчины могла стать диабетическая кома. поскольку Томас болел диабетом, однако не ответственно относился к лечению. Родственник рассказал, что мужчина любил путешествовать и дважды в неделю звонил матери, чтобы сообщить, что с ним все в порядке.

В 2024 году мужчина попал в больницу. После того, как его опубликовали в местной газете, в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный ее брат.

Совпадение отпечатков пальцев подтвердило, что мужчина на больничной койке — это пропавший Томас. Полиция говорит, что родственники были очень счастливы, что Томас жив.

Напомним, вдовец через год после смерти жены принес домой якобы ее ребенка, чтобы получить наследство.

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