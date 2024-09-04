Сестра начала говорить только после смерти своей близняшки в 29 лет: жуткая история и фото

Джун и Дженнифер Гиббонс не общались ни с кем, кроме друг друга.

Жуткую историю "молчаливых близняшек", которые не говорили на протяжении всей жизни, пока одна из них не умерла, объяснили с помощью теории.

Об этом пишет LADbible.

Джун и Дженнифер Гиббонс родились 11 апреля в 1963 году в семье родителей с Барбадоса, эмигрировавших в Великобританию в начале 1960-х годов как представители "поколения ветряной бури".

Глория и Обри Гиббонсы, их мама и папа, во время воспитания детей заметили, что они не говорят нормально, и даже придумали свой язык, чтобы общаться между собой.

Это, в сочетании с тем, что они были единственными темнокожими детьми в британской школе, где учились белые, означало, что над ними постоянно издевались – что заставило их еще больше полагаться друг на друга.

Джун и Дженнифер Гиббонс / Фото: Getty Images

Психологи, исследовавшие близняшек, также обнаружили, что они могли общаться без слов, а также копировать поведение друг друга по странным причинам, неизвестным специалистам.

Они пытались заставить близняшек разговаривать с другими, отправив их в разные школы, но это лишь усугубило ситуацию, поскольку Джун и Дженнифер стали почти кататоническими, прежде чем их снова объединили.

Продолжая разговаривать на своем языке, который, по сути, был ускоренным баджанским креольским языком, на котором говорят на Барбадосе, который сочетает в себе африканские и британские влияния, и который широко распространен на Карибском острове. Но версия сестер была настолько ускорена, что большинство людей не смогли ее понять.

В 2023 году Джун рассказала BBC: "У нас были проблемы с речью. Наши родители не понимали ни слова из того, что мы говорили, никто не понимал – поэтому мы перестали разговаривать".

Джун и Дженнифер Гиббонс / Фото: Getty Images

Пара начала писать фантастические произведения, в частности о насилии и преступлениях, некоторые из них были опубликованы. Но в реальной жизни они начали общаться с ребятами, которых знали в этом районе, и начали экспериментировать с наркотиками и алкоголем, прежде чем совершили ряд преступлений.

После ареста за поджог в 1981 году их отправили в печально известную больницу Бродмур, психбольницу строгого режима, где их накачивали антипсихотическими препаратами.

Они находились там 11 лет. После перевода в заведение с менее строгим режимом в 1993 году Дженнифер умерла якобы в результате воспаления сердца в возрасте всего 29 лет.

После этого трагического события Джун неожиданно принялась нормально общаться с другими, утверждая, что делает это только потому, что ее сестры больше нет.

Хотя точная причина смерти Дженнифер никогда не была объявлена, считается, что она "пожертвовала собой, чтобы Джун была по-настоящему освобождена", несмотря на то, что после расследования в ее теле не были найдены никакие наркотики или яды.

Через год после смерти сестры Джун вышла на свободу и переехала жить к родителям в Уэльс, где ее приняла община. Она также снова начала писать, а уникальная история близняшек заняла достойное место в популярной культуре: о Джун и Дженнифер появляются книги, песни, документальные фильмы и телесериалы.

Однако Джун призналась, что время, проведенное в Бродмуре, оставило после себя шрамы, о чем она рассказала BBC: "Через день я думаю о Бродмуре, а когда я думаю о Бродмуре, я думаю о Дженнифер. Она все еще со мной после 30 лет. Каждое второе утро я думаю, что я в Бродмуре, я просыпаюсь утром, слышу звон ключей, это все еще со мной и по сей день. Каждый день я просыпаюсь и говорю себе: "Еще один день для меня и еще один день для моей сестры. Я живу для нее. То, что я вижу и делаю, она тоже видит и делает".

Напомним, самые недоношенные близнецы в мире продолжают бросать вызов медикам. Они появились на свет на 22 неделе.

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