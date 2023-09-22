Сестра невесты потверкала, сидя на женихе: если возбудится – свадьба отменяется (видео)

Две женщины публично пытались соблазнить мужчину, который собирался жениться на их сестре.

Об этом пишет Daily Star.

В рамках довольно причудливого ритуала "проверки на верность", они хотели увидеть, не изменит ли избранник их родному человеку, прежде чем связать себя браком.

На видео, которое стало вирусным в Сети, виден жених, лежащий на земле, а одна женщина сидит на нем на корточках и активно тверкает над его промежностью. Другая женщина стояла у его лица и не раз поднимала свою юбку. Если мужчина возбудится – свадьба отменяется.

Это практика в Намибии, где учитель находится в положении стереотипов его небоскреба. Если он вынесет разрешение, ярлык был отменен после того, как он cheat on его wife. pic.twitter.com/xUzgVIUdJS — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 22, 2023

Пользователь X Дом Люкре поделился клипом, который вначале стал вирусным на Reddit в 2019 году, с подписью: "В Намибии существует практика, когда холостяка соблазняют сестры его невесты. Если у него возникает эрекция, брак отменяется из-за уверенности в том, что он изменит своей жене".

Однако в предварительных сообщениях утверждалось, что ритуал происходил в Камеруне, поскольку ютубер Эдгар Обаре поделился видео, написав: "Традиционные африканские свадебные ритуалы выдачи приданого в Камеруне. Сообщается, что некоторые общины в Камеруне практикуют этот традиционный африканский обряд приданного, когда сестры невесты танцуют на женихе, и если он возбудится, ему не отдадут женщину, на которой он намеревался жениться. Как вы думаете, вы бы прошли этот тест?".

Зрители были ошеломлены клипом, набравшим более 11,5 миллионов просмотров. Многие откликнулись в комментариях, утверждая, что тест невозможно пройти.

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