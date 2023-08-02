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Сестра рассказала тайну невесты и испортила свадьбу: гости и родители были в шоке

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2181
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Сестра рассказала тайну невесты и испортила свадьбу: гости и родители были в шоке

Свадьба / Фото: pixabay.com

Сестру обвинили в том, что она завидовала молодоженам.

В США подружка невесты во время свадьбы рассказала тайну невесты, и это испортило ее свадьбу. Родственники и гости были в шоке от информации.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Свидетельницей на свадьбе была старшая невеста сестра невесты. После поздравления родителей она взяла слово, однако не говорила о молодых супругах, а о себе.

"Честно говоря, мы уже достаточно наслушались о моей сестре на сегодняшний день. Я немного устала от этого", — сказала она.

Свою речь она закончила тем, что сообщила о беременности невесты. Оказалось, что она была на 6 неделе, и об этом никто из родственников, даже родители, не знали. Присутствующая гостья рассказала, что поступок девушки испортил свадьбу ее сестре.

Все гости обвинили сестру невесты в ревности и потому, что она не имела права об этом говорить.

Напомним, в США 28-летняя женщина обручилась с 70-летним мужчиной. Пара рассказала их историю любви и прокомментировала 42-летнюю разницу в возрасте.

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Дата публикации
Просмотры
2181
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