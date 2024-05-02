Сестра впервые увидела лицо родного брата после его смерти – его пересадили другому мужчине

Операция состоялась в 2012 году, а встреча – в 2015-м.

Женщина встретилась с мужчиной, которому пересадили лицо ее брата.

Об этом говорится в программе 60 Minutes Australia.

Ребекка Аверсано была ошеломлена, когда впервые за три года увидела и прикоснулась к лицу своего брата Джошуа. Его пересадили Ричарду Норрису, который в 1997 году выстрелил в лицо во время ссоры с матерью.

Согласно полицейскому отчету, Норрис зарядил патрон в ружье, ружье выстрелило и "снесло" ему половину лица, в частности, нос, губы, зубы и подбородок.

После ряда операций и процедур, которые оказались безуспешными, Норрис впал в депрессию и склонялся к суициду.

Ричард Норрис до и после трагедии / Скриншот с программы 60 Minutes Australia

На момент инцидента ему было 22 года, а через 15 лет семья Аверсано дала ему второй шанс, когда их сын Джошуа погиб, попав под колеса автомобиля в Балтиморе.

Джошуа Аверсано слева / Скриншот с программы 60 Minutes Australia

Семья 21-летнего парня узнала о ситуации Норриса от врачей и пожертвовала ему лицо своего сына, поскольку они имели много общих черт лица, а также помогла провести первую в истории полную пересадку лица.

36-часовая операция в марте в 2012 году содержала пересадку зубов, челюсти, мышц и нервов языка – при этом шансы Норриса на выживание составляли всего 50 процентов.

Операция оказалась успешной, и три года спустя после нее Норрис счастливо жил своей жизнью с новым лицом.

Ричард Норрис / Скриншот с программы 60 Minutes Australia

Впоследствии его посетила Ребекка Аверсано, сестра Джошуа, чтобы познакомиться с ним и впервые после смерти увидеть лицо своего брата. Ребекка приехала в его дом в Вирджинии, и после эмоциональных объятий она спросила: "Ты не против, если я прикоснусь к нему?". После того, как он согласился, она была шокирована: "Боже мой, это удивительно. Это лицо, с которым я выросла. Оно ушло, но в каком-то смысле оно все еще здесь".

Ребекка и Ричард / Скриншот с программы 60 Minutes Australia

Несмотря на то, что она "обиделась", когда врачи попросили разрешения в семье пожертвовать лицо Джошуа сразу после аварии, Ребекка смирилась с этим решением и даже призналась, что чувствует себя ближе к Джошуа после того, как снова увидела его лицо.

"Спасибо – это недостаточно, нет слов, чтобы описать, насколько я благодарен их семье", — сказал в ответ Норрис, которому сейчас 39 лет.

Ребекка и Ричард / Скриншот с программы 60 Minutes Australia

Доктор Эдуардо Родригес, ответственный за революционную операцию, сказал, что Норрис взял на себя огромную ответственность на всю жизнь, поскольку его тело всегда будет распознавать лицо как чужеродный объект, поэтому его иммунная система будет готова начать атаку, если что пойдет не так.

Чтобы бороться с этим, он не может употреблять алкоголь, курить и загорать до конца жизни, а также должен каждый день принимать коктейль из препаратов против отторжения.

Напомним, ранее первый человек, которому удалось успешно пересадить лицо и две руки, рассказал о своей жизни. Джо ДиМео показал себя до аварии, рассказал о доноре и любимой девушке.

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