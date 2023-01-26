Сестры-близнецы хотят одновременно забеременеть от одного мужчины: что они для этого делают

В Австралии сестры-близнецы Анна и Люси Десинк пытаются забеременеть от общего жениха Бена Бирна, чтобы вдвоем "почувствовать опыт материнства".

Об этом пишет tyla.com.

35-летние Анна и Люси встречаются с Беном с 2012 года. Однако они не могут жениться, поскольку полигамия в Австралии запрещена. Чтобы оформить отношения женщинам и мужчине, нужно ехать за границу.

Фото: Instagram/@annalucydecinque

Девушки в эфире одного из шоу рассказали, что они все привыкли делать вместе. Поэтому они даже встречаются с одним мужчиной. В последнее время они решили, что хотят родить одновременно, но пока им это не удается. Чтобы привыкнуть к материнству, девушки приобрели куклы-младенцы, которых одевают одинаково и повсюду с собой носят.

Фото: Instagram/@annalucydecinque

На одном из видео видно, как сестры меряют температуру и радуются, что она у обоих есть. Впоследствии они прогнали из комнаты оператора и уединились с Беном. После этого они опубликовали кадры, сидящие в постели, подняв ноги вверх и стимулируя таким образом беременность.

Жених девушек Бен говорит, что обеим женщинам будет сложно забеременеть, поскольку "это большая нагрузка на мужчину".

Напомним, в Мэриленде в США бабушка подарила 21-летнему внуку лотерейный билет, который принес ему успех. Молодой человек, который никогда не играл в эту азартную игру, сразу же сорвал джекпот.

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