Сеть испугал странный червь, выплевывающий паутину, похожую на корень дерева

Ролик стал вирусным.
В Сети обсуждают червя, выплевывающего паутину, похожую на корень дерева.
На кадрах, опубликованном ladbible.com, видно, как у мужчины на ладони ползает красный червь. Он двигается и выделяет паутину, напоминающую корни. При этом мужчина ведет себя довольно спокойно.
А вот пользователям это показалось чем-то инопланетным. Так, юзеры даже сравнили существо с чем-то, что можно увидеть в фильме "Звездный путь". Другие же писали, чтобы червя сбросили с орбиты.
Как оказалось, это ленточный червь типа немертина. Его белая паутина известна как "хоботок". Он использует его, чтобы поймать свою добычу, в основном моллюсков и улиток. Паутиной червь затягивает пойманное существо в рот и ест его.
Также ленточный червь выпускает свою паутину для защиты, если хищник подойдет к нему слишком близко.
Напомним, в Индии 22-летний мужчина скончался после нападения тигра. В этот момент он справлял нужду.
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