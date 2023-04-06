Сеть испугал странный червь, выплевывающий паутину, похожую на корень дерева

В Сети обсуждают червя, выплевывающего паутину, похожую на корень дерева.

На кадрах, опубликованном ladbible.com, видно, как у мужчины на ладони ползает красный червь. Он двигается и выделяет паутину, напоминающую корни. При этом мужчина ведет себя довольно спокойно.

Фото: ladbible.com

А вот пользователям это показалось чем-то инопланетным. Так, юзеры даже сравнили существо с чем-то, что можно увидеть в фильме "Звездный путь". Другие же писали, чтобы червя сбросили с орбиты.

Как оказалось, это ленточный червь типа немертина. Его белая паутина известна как "хоботок". Он использует его, чтобы поймать свою добычу, в основном моллюсков и улиток. Паутиной червь затягивает пойманное существо в рот и ест его.

Также ленточный червь выпускает свою паутину для защиты, если хищник подойдет к нему слишком близко.

Напомним, в Индии 22-летний мужчина скончался после нападения тигра. В этот момент он справлял нужду.

Читайте также: