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Сеть испугал странный червь, выплевывающий паутину, похожую на корень дерева

Сеть испугал странный червь, выплевывающий паутину, похожую на корень дерева

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3005
Время на прочтение
1 мин
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Сеть испугал странный червь, выплевывающий паутину, похожую на корень дерева

Фото: ladbible.com

Ролик стал вирусным.

В Сети обсуждают червя, выплевывающего паутину, похожую на корень дерева.

На кадрах, опубликованном ladbible.com, видно, как у мужчины на ладони ползает красный червь. Он двигается и выделяет паутину, напоминающую корни. При этом мужчина ведет себя довольно спокойно.

© ladbible.com
Фото: ladbible.com

А вот пользователям это показалось чем-то инопланетным. Так, юзеры даже сравнили существо с чем-то, что можно увидеть в фильме "Звездный путь". Другие же писали, чтобы червя сбросили с орбиты.

Как оказалось, это ленточный червь типа немертина. Его белая паутина известна как "хоботок". Он использует его, чтобы поймать свою добычу, в основном моллюсков и улиток. Паутиной червь затягивает пойманное существо в рот и ест его.

Также ленточный червь выпускает свою паутину для защиты, если хищник подойдет к нему слишком близко.

Напомним, в Индии 22-летний мужчина скончался после нападения тигра. В этот момент он справлял нужду.

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Дата публикации
Просмотры
3005
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