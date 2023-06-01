Сеть насмешила собака, которая пыталась затянуть хозяйку в паб - видео

Пользователей повеселила собака, которая остановилась у паба и пыталась затащить туда свою хозяйку.

Об этом сообщает Dogtоoмоth Media.

На видео, появившемся в Сети, видно как Кейт Торни гуляет со своим любимцем Гренсоном. Пушистый породы Эрдельтерьер, по-видимому, раскрыл "настоящее место назначения", куда его ведут.

Кейт попыталась вытащить его от заведения, но он не хотел шевелиться и наконец драматично упал прямо перед входом.

Все это время очевидцы хохотали.

Клип стал вирусным, превратив Гренсона в суперзвезду за одну ночь.

Многие шутили, что "упрямство" Гренсона и его отказ двигаться были связаны с тем, что муж Кейт, по-видимому, регулярно водил его туда.

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Со своей стороны Кейт сказала, что эта прогулка для нее и Гренсона обычная, и, насколько ей известно, он никогда раньше не был в пабе.

Она считает, что его привлекло "много хороших запахов".

Теперь владелец паба согласился вознаградить и собаку, и хозяина за рекламу, предложив Кейт бесплатную еду, а Гренсону – стейк.

Напомним, не так давно дерзкая лиса наложила кучу в бокал пива в пабе. Инцидент сняли на видео в одном из лондонских заведений.

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