Сеть насмешила записка владельца хитрой кошки о ее актерских способностях – фото

Записка, оставленная хозяином кошки, предупреждающая о ее драматических склонностях, заставила людей смеяться после того, как она была распространена в социальных сетях.

Об этом пишет Mirror.

В забавном письме, оставленном возле супермаркета в Ливерпуле, говорится: "Пожалуйста, не кормите черно-белого кота. Меня зовут Лили, и я живу на улице Кеньон. Я актриса! Я люблю внимание! Я люблю еду! Это очень любезно с вашей стороны, но, пожалуйста, прекратите меня кормить, потому что я меньше времени буду проводить дома. Спасибо".

Кошка Лили / Фото: reddit

На фото рядом с надписью от руки сидит сама Лили, похоже, не спешащая покидать свое удобное и прибыльное место возле магазина.

Опубликованное на Reddit изображение и история быстро приобрели популярность, получив более 4 000 голосов "за" и сотни комментариев от людей, которые сами видели знаменитую кошку:

Я познакомился с этой кошечкой неделю или две назад, хорошенькая такая, наблюдала за птицами из кустов на побережье ледника. Подошла ко мне, чтобы погладить, а потом продолжила свой веселый путь

То же самое, она очень дружелюбна, но я думаю, что половина проблемы в том, что она сидит в местах, создающих впечатление, будто ей нужна помощь. Не думаю, что я бы остановился, чтобы погладить ее и проверить, все ли хорошо, если бы она сидела на стене или на траве, я бы просто подумал, что она занимается обычными кошачьими делами

В последний раз, когда я видела ее, она сидела посреди дорожки, поэтому нельзя было не заметить ее и не подумать, что ей может понадобиться помощь. А прежде она развалилась на куске картона, как бездомный, с несколькими открытыми пустыми банками из-под кошачьего корма. Она – актриса

Я встречался с ней еще в июне! Она пыталась украсть мой шоколад и кольца лука, лол

Интересно, у нее есть несколько табличек в разных местах?

Напомним, недавно кота нашли полностью покрытым цементом и спасли. К счастью, с пушистым все хорошо.

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