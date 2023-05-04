Сеть насмешило фото копа и упрямых козлов, устроивших уличную драку

Странная уличная драка сбила полицейских с толку.
Полиция штата Флорида, США, которую вызвали на "драку", столкнулась не с наркоторговцами и хулиганами, а с двумя очень разъяренными козлами, которые "дрались все выходные".
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Правоохранители взяли обоих "драчунов" под стражу. Впрочем, на фотографии с места происшествия видно, что подозреваемые по-прежнему убийственно смотрят друг на друга, даже когда их отводят офицеры.
Копы немного пошутили над этой историей, когда объявили об аресте в Facebook.
"Оба были достаточно упрямы, но полицейским удалось растащить их и доставить в тюрьму округа Патнэм".
Обращение найти владельца козлов через Фэйсбук дало практически мгновенные результаты.
Впрочем, некоторые местные жители даже были разочарованы тем, что владелец животных быстро нашелся. А несколько человек уже предложили внести за них залог и отвезти домой.
Также юзеры шутили в комментариях:
- По крайней мере, это была старая добрая уличная драка. Наедине, без оружия, с глазу на глаз. Они противятся аресту
- Самое смешное, что это действительно реальные события
Напомним, женщина разбогатела благодаря своему сну. Она выиграла более 670 тысяч долларов и рассказала, как это произошло.
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