Сеть насмешило фото копа и упрямых козлов, устроивших уличную драку

Полиция штата Флорида, США, которую вызвали на "драку", столкнулась не с наркоторговцами и хулиганами, а с двумя очень разъяренными козлами, которые "дрались все выходные".

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Правоохранители взяли обоих "драчунов" под стражу. Впрочем, на фотографии с места происшествия видно, что подозреваемые по-прежнему убийственно смотрят друг на друга, даже когда их отводят офицеры.

Двое козлов устроили драку посреди американского города / Фото: Putnam County Sheriff's Office

Копы немного пошутили над этой историей, когда объявили об аресте в Facebook.

"Оба были достаточно упрямы, но полицейским удалось растащить их и доставить в тюрьму округа Патнэм".

Обращение найти владельца козлов через Фэйсбук дало практически мгновенные результаты.

Впрочем, некоторые местные жители даже были разочарованы тем, что владелец животных быстро нашелся. А несколько человек уже предложили внести за них залог и отвезти домой.

Также юзеры шутили в комментариях:

По крайней мере, это была старая добрая уличная драка. Наедине, без оружия, с глазу на глаз. Они противятся аресту

Самое смешное, что это действительно реальные события

Напомним, женщина разбогатела благодаря своему сну. Она выиграла более 670 тысяч долларов и рассказала, как это произошло.

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