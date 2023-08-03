Сеть насмешило видео, как мужчина потерял сознание во время родов жены

Новоиспеченная мама поделилась моментом, когда ее муж потерял сознание во время родов.

В своем TikTok Кориен Джонсон разместила соответствующий 11-секундный ролик, который просмотрели уже более 12,7 млн раз.

Кадры начинаются с того, что пока медсестра ухаживает за роженицей в постели, ее любимый лежит на полу в позе эмбриона. Ему на помощь бросилась другая работница роддома.

Затем женщина показала фото, где впоследствии он сидит и пьет какую-то жидкость. Рядом с папой есть немного еды, но он все еще находится на полу. На последнем кадре ее муж лежит на диване, укрытом одеялом, и отдыхает.

В сообщении на экране говорится, что сказал ей мужчина перед тем, как отправиться в больницу: "Я ни за что не потеряю сознание, пока ты рожаешь, крошка".

В ответ Кориен подписала клип: "Он старался изо всех сил".

Зрители сочли всю ситуацию смешной, а также поделились своим подобным опытом.

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