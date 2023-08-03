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Сеть насмешило видео, как мужчина потерял сознание во время родов жены

Сеть насмешило видео, как мужчина потерял сознание во время родов жены

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
3185
Время на прочтение
2 мин
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Сеть насмешило видео, как мужчина потерял сознание во время родов жены

Муж потерял сознание на родах / Фото: скриншот с видео

По словам женщины, любимый "старался изо всех сил".

Новоиспеченная мама поделилась моментом, когда ее муж потерял сознание во время родов.

В своем TikTok Кориен Джонсон разместила соответствующий 11-секундный ролик, который просмотрели уже более 12,7 млн раз.

Кадры начинаются с того, что пока медсестра ухаживает за роженицей в постели, ее любимый лежит на полу в позе эмбриона. Ему на помощь бросилась другая работница роддома.

Затем женщина показала фото, где впоследствии он сидит и пьет какую-то жидкость. Рядом с папой есть немного еды, но он все еще находится на полу. На последнем кадре ее муж лежит на диване, укрытом одеялом, и отдыхает.

@coriannejohnson22

He tried his best!

♬ origineel geluid — Tik Toker

В сообщении на экране говорится, что сказал ей мужчина перед тем, как отправиться в больницу: "Я ни за что не потеряю сознание, пока ты рожаешь, крошка".

В ответ Кориен подписала клип: "Он старался изо всех сил".

Зрители сочли всю ситуацию смешной, а также поделились своим подобным опытом.

  • Мой муж тоже потерял сознание… дважды! И его вырвало еще до того, как мне сделали экстренное кесарево сечение
  • Мой потерял сознание, когда увидел, что игла с эпидуральной анестезией вошла в мой позвоночник
  • Мой муж потерял сознание, когда я получила эпидуральную анестезию. Мои родственники сказали нам, что они на всякий случай купят ему шлем, если у нас будет еще один ребенок.

Напомним, мужчину укусила за голову притаившаяся на дверях змея. Его реакция насмешила Сеть.

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Дата публикации
Просмотры
3185
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