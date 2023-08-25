Сеть покорила собака, которая катает за рулем лодки своего хозяина с пивом – курьезное видео

В Сети стал вирусным ролик с собакой за рулем лодки.

Пса и его хозяина были замечены в Ривервью, штат Флорида, США.

В видео, которое разместила в TikTok пользовательница по имени Джесс, видно, как собака держит лапы на руле небольшой моторной лодки, пока ее хозяин отдыхает на заднем сиденье с пивом.

Видео с домашним животным собрало более 15,3 млн просмотров и многие пользователи назвали собаку "назначенным водителем".

Как рассказала женщина, она видит эту парочку по пятницам, когда приходит в бар на пляже.

В комментариях ошарашенные пользователи взорвались сообщениями:

Собака такая: "Нет, брат, ты многовато выпил, я подвезу"

Собака: "Я же говорил тебе не пить те последние два шота"

Теперь мужчина может спокойно пить и не бояться полиции. Он ведь не за рулем!

Этот мужчина проживает свою лучшую жизнь

Мне тоже нужен такой пес!

Напомним, женщина озадачила, как несколько дней мыла руки куском сыра. Она подумала, как это могло произойти.

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