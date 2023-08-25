Сеть покорила собака, которая катает за рулем лодки своего хозяина с пивом – курьезное видео

Мужчина научил своего пса "рулить".
В Сети стал вирусным ролик с собакой за рулем лодки.
Пса и его хозяина были замечены в Ривервью, штат Флорида, США.
В видео, которое разместила в TikTok пользовательница по имени Джесс, видно, как собака держит лапы на руле небольшой моторной лодки, пока ее хозяин отдыхает на заднем сиденье с пивом.
@jess.es.castillo ♬ Fast Car — Luke Combs
Видео с домашним животным собрало более 15,3 млн просмотров и многие пользователи назвали собаку "назначенным водителем".
Как рассказала женщина, она видит эту парочку по пятницам, когда приходит в бар на пляже.
@jess.es.castillo we this dog driving the boat every Friday we come to this bar #dogdrivingboat #funnydogvideos #beershed #riverveiwfl ♬ Boat Ride — Brian Kelley
В комментариях ошарашенные пользователи взорвались сообщениями:
- Собака такая: "Нет, брат, ты многовато выпил, я подвезу"
- Собака: "Я же говорил тебе не пить те последние два шота"
- Теперь мужчина может спокойно пить и не бояться полиции. Он ведь не за рулем!
- Этот мужчина проживает свою лучшую жизнь
- Мне тоже нужен такой пес!
Напомним, женщина озадачила, как несколько дней мыла руки куском сыра. Она подумала, как это могло произойти.
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