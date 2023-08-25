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Сеть покорила собака, которая катает за рулем лодки своего хозяина с пивом – курьезное видео

Сеть покорила собака, которая катает за рулем лодки своего хозяина с пивом – курьезное видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
2267
Время на прочтение
2 мин
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Сеть покорила собака, которая катает за рулем лодки своего хозяина с пивом – курьезное видео

Собака за рулем лодки / Фото: скриншот с видео

Мужчина научил своего пса "рулить".

В Сети стал вирусным ролик с собакой за рулем лодки.

Пса и его хозяина были замечены в Ривервью, штат Флорида, США.

В видео, которое разместила в TikTok пользовательница по имени Джесс, видно, как собака держит лапы на руле небольшой моторной лодки, пока ее хозяин отдыхает на заднем сиденье с пивом.

@jess.es.castillo ♬ Fast Car — Luke Combs

Видео с домашним животным собрало более 15,3 млн просмотров и многие пользователи назвали собаку "назначенным водителем".

Как рассказала женщина, она видит эту парочку по пятницам, когда приходит в бар на пляже.

@jess.es.castillo we this dog driving the boat every Friday we come to this bar #dogdrivingboat #funnydogvideos #beershed #riverveiwfl ♬ Boat Ride — Brian Kelley

В комментариях ошарашенные пользователи взорвались сообщениями:

  • Собака такая: "Нет, брат, ты многовато выпил, я подвезу"
  • Собака: "Я же говорил тебе не пить те последние два шота"
  • Теперь мужчина может спокойно пить и не бояться полиции. Он ведь не за рулем!
  • Этот мужчина проживает свою лучшую жизнь
  • Мне тоже нужен такой пес!

Напомним, женщина озадачила, как несколько дней мыла руки куском сыра. Она подумала, как это могло произойти.

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Дата публикации
Просмотры
2267
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