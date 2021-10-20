Сеть поразило видео встречи двух голодных акул с морским крокодилом

На кадрах видно, как две медсестры-акулы кружат вокруг морского крокодила.

В Западной Австралии рыбаки засняли момент встречи голодных акул с большим морским крокодилом.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что видеоролик был записан в регионе Кимберли еще в мае 2017 года, однако лишь недавно всплыл в Instagram.

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На кадрах видно, как две рыжевато-коричневые медсестры-акулы кружат вокруг неподвижного морского крокодила.

Указывается, что медсестры-акулы, несмотря на устрашающий вид, являются довольно пассивными и питаются преимущественно мелкой рыбой. В то же время морские крокодилы - приспособленные хищники, которые могут поедать даже больших белых акул.

Сеть поразило, что ни одна из сторон не напала на другую, а некоторые из пользователей даже написали: "Кто сказал, что мы все не можем ладить?".

Как сообщалось, разъяренная самка африканского слона напала на крокодила, который похитил слоненка на мелководье реки Замбези в Замбии. Это нападение огромного зверя зафиксировал во время сафари турист из Дании Ганс Хенрик Хаар.

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