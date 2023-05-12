Сеть растрогала реакция маленького мальчика, который впервые надел протез ноги - видео

Мальчик сделал первые шаги на видео.
Мальчик по имени Маккензи Стэнфорт родился с гемимелией малоберцовой кости, что означает отсутствие малоберцовой кости и пальца на одной ноге, тогда как на другой ноге его голень была вдвое меньше другой.
Его родители, Кэсси и Люк, приняли сложное решение об ампутации ноги ниже колена вскоре после его рождения.
Теперь супруги поделились видео, где малыш впервые примеряет протез ноги.
В клипе, который пара обнародовала в TikTok, видно, как Люк надевает протез на ножку сына, прежде чем ему удается встать и захохотать.
Потом мальчик встал, опираясь на журнальный столик и стал играть со своим братиком.
@cassiestanforth A beautiful moment ill never forget ❤️ #prosthetic #fibulahemimelia #amputeetoddler #family #curiosity #family ♬ Happy Kids — Hello Brillion
"Великолепный момент, который я никогда не забуду", — прокомментировала мама Маккензи.
Сотни людей поспешили прокомментировать кадры, назвав их "волшебными" и "трогательными".
- Это самая милая вещь на свете
- Боже, это так здорово, он так счастлив показать всем, что он такой же, как они… Прекрасно
- Его смех растопил мое сердце
- Это так трогательно!
Напомним, женщина с инвалидностью наняла татуированного красавчика, чтобы впервые заняться сексом в 43 года. Она откровенно рассказала о своем опыте.
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