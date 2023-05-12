Сеть растрогала реакция маленького мальчика, который впервые надел протез ноги - видео

Мальчик по имени Маккензи Стэнфорт родился с гемимелией малоберцовой кости, что означает отсутствие малоберцовой кости и пальца на одной ноге, тогда как на другой ноге его голень была вдвое меньше другой.

Его родители, Кэсси и Люк, приняли сложное решение об ампутации ноги ниже колена вскоре после его рождения.

Теперь супруги поделились видео, где малыш впервые примеряет протез ноги.

В клипе, который пара обнародовала в TikTok, видно, как Люк надевает протез на ножку сына, прежде чем ему удается встать и захохотать.

Потом мальчик встал, опираясь на журнальный столик и стал играть со своим братиком.

"Великолепный момент, который я никогда не забуду", — прокомментировала мама Маккензи.

Сотни людей поспешили прокомментировать кадры, назвав их "волшебными" и "трогательными".

Это самая милая вещь на свете

Боже, это так здорово, он так счастлив показать всем, что он такой же, как они… Прекрасно

Его смех растопил мое сердце

Это так трогательно!

Напомним, женщина с инвалидностью наняла татуированного красавчика, чтобы впервые заняться сексом в 43 года. Она откровенно рассказала о своем опыте.

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