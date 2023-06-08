Сеть растрогало видео собаки, перелезшей через стену приюта для животных к своей подруге

Животные – неразлучные друзья.
В США сотрудники приюта для животных были озадачены одной из их собак.
Питбуль по кличке Бренда перелезла через высокую кирпичную стену, чтобы быть вместе со своей собакой-подругой. Об этом сообщает CBS Philadelphia.
Питбули Бренда и Линда попали в Миннеаполисский центр по уходу за животными и контролем примерно в одно время. С тех пор они стали самыми близкими подругами, и их связь настолько сильна, что ничто не может их разлучить.
Мэдисон Вайссенборн, сотрудница службы по уходу за животными сказала, что никогда не видела, чтобы две собаки так быстро становились неразлучными.
"Я и еще один сотрудник шли по питомниках, и мы прошли мимо, и мы не поняли, что происходит. Потому что два питбуля подошли к передней части, чтобы поприветствовать нас", — вспомнила она.
На кадрах с камер видеонаблюдения снято, как хитро Бренда ускользала из своего вольера.
Вайссенборн сказала, что с того момента она и ее коллеги осознали, что Линда и Бренда – это комплексное соглашение, когда дело доходит до поиска для них нового хозяина.
"Мы знали, что они должны быть вместе", – сказала она. "Мы просмотрели видео, которое у нас есть, и я чуть не умерла. Я подумаю, что это действительно здорово".
К слову, Бренда и Линда уже нашли семью из Миннеаполиса. Их забрали обоих.
В комментариях на YouTube восхищенные зрители не сдержали эмоций.
- Какая замечательная история
- Это так мило
- Как хорошо, что Бренда и Линда есть друг у друга
Напомним, в США город вышел на последнюю прогулку умирающей собаки. Он стал другом для жителей всего Дюпона.
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