Сеть шокировала должность, где за замену одной лампочки платят 130 тысяч долларов: в чем подвох

Пользователи Сети в шоке из-за должности, в которой можно заработать 130 тысяч долларов за замену лампочки.

Впрочем, как и все, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, в этой работе действительно есть подвох.

В видео, появившемся в TikTok, утверждается, что эту сумму получает человек, обслуживающий фонари сигнальной башни.

Несмотря на бешеную зарплату, существует постоянная "нехватка людей", которые выбирают эту карьеру, поскольку замена лампочек происходит на высоте более 600 метров.

"Это вообще не каждый может сделать. Это специальная работа для высотных работ, замена лампочек на сигнальных башнях высотой более 600 метров. Этот тип сигнальной башни отличается от обычных высотных вышек. На вид она построена из металлического кронштейна — чем более высокая высота, тем тоньше кронштейн — и нет никаких защитных мер, они защищены только веревкой", — говорится в сообщении.

Чтобы стать мастером по замене башенных фонарей, нужно быть в хорошей физической форме, потому что, согласно видео TikTok, необходимо около трех часов, чтобы подняться с земли на высоту 600-метровой башни. Путь туда и обратно занимает колоссальные шесть часов.

"Самая большая скорость ветра на вершине башни составляет почти 100 километров. Если вы не схватитесь крепко, вы просто упадете", — объясняется в видео.

Пользователи, просмотревшие ролик, были в восторге от этой работы и спорили в комментариях о том, смогут ли они когда-нибудь сделать это сами.

Брат, за 130 тысяч я поднимусь на Эверест, чтобы заменить лампочку

130 тысяч долларов? Где мне зарегистрироваться?

Уже готовлю резюме

Представьте, что наверху вы поняли, что забыли лампочку

Напомним, ученые создали первого в мире дышащего, потеющего и дрожащего робота. Он может лучше помочь понять, как тело человека реагирует на теплые волны.

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