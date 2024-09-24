Сеть шокировали яйца с белым желтком: известно, чем кормят кур для такого эффекта (фото)

Фотографии вареных яиц с белым желтком стали вирусными в японских социальных сетях, и тысячи людей спрашивают, являются ли они настоящими или просто измененными в фотошопе.

Как пишет Oddity Central, все началось с сообщения в Х Цуди Джунко, главного редактора онлайн-журнала Design no Hikidashi, содержавшего фотографию вареного яйца, разрезанного пополам. Казалось бы, это не самая интересная публикация, но она стала вирусной по очень интригующей причине – вареный желток был примерно таким же белым, как белок вокруг него. Сам Джунко выразил свое удивление, утверждая, что слышал об этом сорте окинавских яиц с белым желтком, но никогда не представлял, что он может быть столь белым.

Яйца с белым желтком / Фото: x.com/tsudajunko

Сообщение не содержало никакой информации о происхождении яиц или о том, что делает их желток белым, но после того, как его публикация завирусилась, один пользователь X объяснил, что яйца известны под названием "широтама" и происходят из садоводческой фермы Накамура в городе Итоман, Окинава, также известной как южная куриная ферма в Японии.

Что касается необычного цвета желтка, то его якобы получают, добавляя к обычному корму курицы рис, заставляющий желток белеть во время варки. Яйца чаще всего используют для приготовления белого омрисе (рисового омлета) и белого тамагояка.

Яйца с белым желтком / Фото: x.com/Ritta_wander

Такие бело-желтковые яйца регулярно продаются в отделе яиц на фермерском рынке Итоман.

Напомним, женщина закричала, когда увидела яйцо с розовым белком. Известно, можно ли его есть.

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