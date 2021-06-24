Сеть тронула история найденного в бутылке послания, отправленного 95 лет назад

Дочь автора узнала почерк папы и в День отца связалась с владелицей находки.

Американка Дженнифер Даукер все лето проводит водные экскурсии в Мичигане. Недавно во время подводного плавания в реке Чебойган она обнаружила бутылку с посланием, написанным в 1926 году.

Об этом сообщает CNN.

Владелица компании Nautical North Family Adventures как раз чистила стеклянное дно своей лодки Yankee Sunshine, когда заметила старомодную зеленую бутылку на глубине около трех метров.

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"Сначала я думала, что это просто крутая бутылка, а потом, когда я подняла ее еще под водой, то прочитала надпись (...) Это было что-то вроде: "Черт, побери! У нас здесь есть сообщение в бутылке. Классно!" - поделилась женщина.

По ее словам, бутылка оказалась примерно на 2/3 заполненную водой. Сосуд еще имел часть пробки внутри, но герметичность с годами ухудшилась.



Даукер смогла изъять бумагу с помощью небольшого инструмента и осторожно развернула, чтобы прочитать. "Вернет ли письмо тот, кто найдет эту бутылку, Джорджу Моррову (...)?" — говорилось в послании.

Помощник американки Роб Хеммер, который работает в местном музее, посоветовался с коллегами и решил положить письмо в морозильную камеру. Но сначала Даукер сфотографировала послание и обнародовала его на своей странице в Facebook в надежде узнать больше информации об отправителе.

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"Я предположила, что мы все быстро отследим и на этом история закончится, — продолжила она. — Уже было поздно той ночью и я пошла спать".

Утром Даукер обнаружила, что ее публикация стала вирусной в Сети. Сообщением поделились более 100 тысяч раз, а комментарии под ним оставили более шести тысяч пользователей.

В День отца с женщиной связалась Мишель Примо, которая узнала почерк своего папы, хотя записка была написана примерно за 20 лет до ее рождения.



Примо рассказала, что не зарегистрирована в Facebook и узнала о находке случайно. Ее отцу было 17 или 18 лет, когда он написал послание и бросил его в реку.



"Я просто вижу, как он выходит и делает это, потому что это был его день рождения, — поделилась женщина. — Я точно не знаю. Но это просто похоже на то, что он бы сделал".

Она отметила, что ее папа всегда был сентиментальным. Так, они вместе не раз оставляли послания в бутылке во время семейного кемпинга на озере или ремонта в подвале.

Отец Примо умер в 1995 году. Она рассказала, что находка вернула ей немало хороших воспоминаний. Женщина отказалась забирать послание и решила оставить его у Даукер: "Она нашла его, и это сохранит память о моем папе".

Теперь владелица письма планирует поместить его в рамку и оставить либо в лодке, либо в сувенирном магазине. Примо же пообещала посетить Чебойган в сентябре, чтобы увидеть послание собственными глазами.

Ранее американская семья осталась заблокированной на вершине водопада и спаслась благодаря бутылке с нацарапанной надписью "Помогите", которую нашли другие туристы.

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