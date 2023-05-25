Сеть умилил тюлень, который зашел в гостиницу и гулял по коридорам – фото

Животное забирала из помещения полиция.
В США тюлень забрел в калифорнийскую гостиницу и поднялся по лестнице.
Полиция отреагировала на вызов для изгнания необычного нарушителя.
Полицейское управление Писмо-Бич написало в сообщении в Instagram, что офицеры с "командой морских котиков" ответили в отеле Sandcastle Inn на сообщение о блуждающем по коридори тюлене.
"Этот маленький парень понял, как подняться по лестнице, но ему нужна помощь, чтобы спуститься", — говорится в сообщении.
Офицеры сделали селфи с тюленем, прежде чем вывести животное из гостиницы.
Со своей стороны, пользователи восхитились увиденным:
- Он так хорош
- Только посмотрите, как он позирует
Напомним, в Аргентине обнаружили останки гигантского динозавра. Его окаменелости вызвали ДТП.
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