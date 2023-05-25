Сеть умилил тюлень, который зашел в гостиницу и гулял по коридорам – фото

В США тюлень забрел в калифорнийскую гостиницу и поднялся по лестнице.

Полиция отреагировала на вызов для изгнания необычного нарушителя.

Полицейское управление Писмо-Бич написало в сообщении в Instagram, что офицеры с "командой морских котиков" ответили в отеле Sandcastle Inn на сообщение о блуждающем по коридори тюлене.

"Этот маленький парень понял, как подняться по лестнице, но ему нужна помощь, чтобы спуститься", — говорится в сообщении.

Тюлень в отеле / Фото: instagram.com/pismo_beach_police_dept

Офицеры сделали селфи с тюленем, прежде чем вывести животное из гостиницы.

Со своей стороны, пользователи восхитились увиденным:

Он так хорош

Только посмотрите, как он позирует

Напомним, в Аргентине обнаружили останки гигантского динозавра. Его окаменелости вызвали ДТП.

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