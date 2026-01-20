Северное сияние над Украиной: в ночь на 20 января небо вспыхнуло зелеными и розовыми оттенками.

Северное сияние / © из соцсетей

Украинцы в разных регионах начали массово публиковать фото и видео необычного свечения в небе. На кадрах видны характерные для авроры оттенки – зеленый, розовый и местами фиолетовый, а также размытые световые «облака» или полосы над горизонтом.

Северное сияние обычно наблюдается в северных странах — Норвегии, Исландии, Канаде. Однако иногда оно становится видимым и значительно южнее, в частности, в Украине, если магнитная активность достаточно сильна.

Почему северное сияние могло появиться в Украине

Северное сияние возникает, когда заряженные частицы из Солнца достигают Земли и взаимодействуют с магнитным полем планеты . Затем они попадают в верхние слои атмосферы и заставляют молекулы газов светиться.

Чаще всего:

зеленый цвет связан с свечением кислорода,

красные и розовые оттенки могут появляться из-за сильнейших возмущений,

фиолетовый иногда связывают с азотом.

Во время периодов активного Солнца зона, где видна аврора, расширяется — поэтому ее могут наблюдать даже страны, для которых это нетипично.

Почему не все его увидели

Даже если северное сияние было над определенной территорией, заметить его без особых условий могли не все.

Причины просты:

городское освещение «съедает» слабое свечение,

облачность или туман могут полностью перекрыть видимость,

в наших широтах аврора часто выглядит как легкая подсветка над горизонтом.

В то же время смартфоны иногда фиксируют явление лучше, чем человеческий глаз благодаря ночному режиму и более длительной выдержке.

Как правильно наблюдать северное сияние в Украине

Если подобное явление повторится, специалисты советуют:

выехать за город, подальше от фонарей и рекламы выбрать открытую местность без деревьев и застройки смотреть в направлении севера или северо-востока дать глазам 10–15 минут, чтобы привыкнуть к темноте для фото: ночной режим, фиксация экспозиции, телефон лучше спереть или поставить на штатив.

Северное сияние над Украиной в ночь на 20 января стало настоящим сюрпризом для многих. Это редкое, но природное явление, которое иногда можно увидеть и в наших широтах, особенно во время повышенной солнечной активности.

Напомним, что ранее в небе над Украиной заметили странные вспышки и "северное сияние": что это было на самом деле.