Съевший пенсионера убийца-каннибал стал инфлюенсером в соцсетях – фото

Он провел всего три года в тюрьме за свои ужасные преступления, но сейчас является онлайн-звездой.

Каннибал, обнаруженный со свежезахороненным телом пенсионера в своем доме, стал влиятельной фигурой в социальных сетях.

Об этом пишет Daily Star.

Известный только как Суманто, мрачный убийца был арестован и заключен в 2003 году после того, как труп был обнаружен в его доме в Пурбалингге, Центральная Ява, Индонезия.

Быстро выяснилось, что он пытался съесть остатки, поскольку уже съел тела двух других людей, работая на плантации сахарного тростника. Обвиняя черную магию, он сказал, что поедание человеческой плоти даст ему сильные "сверхъестественные силы".

Его окрестили индонезийской версией Ганнибала Лектора, но он провел в тюрьме всего три года. После освобождения местные СМИ утверждают, что он был подвергнут остракизму, но теперь, спустя почти 20 лет, он вернулся и превратился в влиятельного деятеля социальных сетей с армией поклонников.

Суманто / Фото: instagram.com/sumantoofficial_

Под ником Sumanto Gereng Reborn в Instagram он имеет более 18 000 подписчиков и ежедневно публикует серии цитат и видеороликов на индонезийском языке, похожих на мемы.

Суманто / Фото: instagram.com/sumantoofficial_

В интервью местной газете Beritasatu глава Фонда Ан-Нур Хаджи Супоно Мустаджаб доктор Мулясари рассказал, как начался путь создания контента для Суманто. Он сказал: "Сначала, в середине прошлого года, Суманто попросили быть бренд-амбасадором на мероприятии в районе Баньюмас. Впоследствии мы создали аккаунт в социальных сетях, и оказалось, что реакция общественности была положительной. Мы хотим показать общественности другую перспективу. Теперь Суманто стал лучше, веселее, добрее и человечнее. У него даже есть собственная инициатива по концепции своего контента. Пока его аккаунт есть в Instagram и TikTok, на YouTube его еще нет. Реакция общественности пока положительная, хотя есть и критика. Впрочем, мы ее оценим. Люди удивляются, что Суманто может производить такой контент. Начиная с поедания сатая, физических упражнений и заканчивая участием в сельских мероприятиях".

Суманто / Фото: instagram.com/sumantoofficial_

Напомним, 21-летний блогер умер после выполнения прихоти подписчика. Он должен получить за это деньги.

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