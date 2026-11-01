Сейчас Земля могла бы погрузиться в ледниковый период / © Getty Images

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Исследования показывают, что мы сейчас вступили бы в ледниковый период . Однако изменение климата его остановило.

Об этом пишет ScienceAlert .

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Земля постоянно формируется огнем и льдом, и не в поэтическом смысле. Эти физические силы обжигают или обрабатывают поверхность нашей планеты огненными извержениями или маршем ледников.

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Что касается холодной стороны, то Земля пережила не менее пяти ледниковых периодов. В частности, некоторые потенциальные случаи снежного шара или слякотного шара.

Когда начался ледниковый период

На самом деле мы сейчас находимся в геологическом ледниковом периоде, но более смягчаемом межледниковом периоде. Он начался примерно 11 700 лет назад, примерно в то время, когда многие пушистые мегафауны начали вымирать.

Эти более теплые периоды чередуются с более холодными, ледяными периодами, когда есть большие ледники – то, что мы разговорно называем «ледниковыми периодами» и ассоциируем с мамонтами и дрожащими пещерными обитателями, ютящимися над мизерными очагами.

На самом деле, следующий из этих ледниковых периодов, возможно, уже начался около 2000 лет назад, но был прерван изменением климата, вызванным человеком, как предполагает новое исследование.

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«Он только начинался, все было нормально, следующее оледенение должно было произойти – и все же оно остановилось», – говорит Николас Янг, геохимик Колумбийского университета и первый автор исследования.

Сейчас мы вступили бы в ледниковый период

Что произошло на самом деле

Исследование сосредоточилось на Лаврентийском ледниковом щите (ЛИС), самой большой структуре плейстоцена, который покрывал значительную часть севера США и Канады примерно с 95 000 до 20 000 лет назад.

В своем максимуме он протягивал свою ледяную силу от Полярного круга до Иллинойса, покрывая эти древние земли слоем льда до 3 километров. Его общий объем льда, возможно, был эквивалентен примерно 80 метрам сдвига уровня моря.

Исследователи предполагают, что LIS превратился в величественную ледяную шапку Барнса (BIC). Чтобы сделать этот вывод, исследователи создали хронологию ледниковой шапки, используя две основные линии данных.

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Они сосредоточились на разных типах горных пород, чтобы оценить соотношение космогенного бериллия-10, изотопа (атомного варианта) элемента бериллия. Он появляется, когда космическое излучение от больших взрывающихся звезд врезается в нашу планетку.

Они также проанализировали давно мертвую растительность, обнаруженную при отступлении BIC, чтобы измерить соотношение углерода-14, доброкачественного радиоактивного углерода с предполагаемой скоростью распада.

Оба эти показателя действуют как земные секундомеры. В горных породах накопление бериллия-10 прекращается, когда наступающее оледенение защищает камни от невидимой бомбардировки Вселенной. Затем накопление восстанавливается, когда горные породы оголяются, когда лед отступает.

В растениях углеродный секундомер начинает действовать, когда они оказываются во наступающем льдом, поскольку мертвая растительность больше не вдыхает углерод.

Климат уже изменился / © Pexels

Почему изменился климат

Высокие температуры нашего текущего межледникового периода, который называется голоценом, могли наблюдаться примерно 11 000–10 000 лет назад – по крайней мере, в северном климате – вследствие высокого солнечного облучения из-за смены орбиты Земли, известного как «циклы Миланковича».

Следующие тысячелетия приветствовали тенденцию к похолоданию, но, как ни странно, НЛС продолжал сокращаться. Потому что его поверхность опустилась слишком низко, чтобы она могла продолжать расти, что привело к его несоответствию климату.

К 3600 годам назад он уменьшился до меньших размеров, чем сегодня, и оставался на этом минимуме примерно до 2000 лет назад. Лишь около 2000 лет назад он начал расширяться, что символизировало начало следующего оледенения.

Вернее, это должно стать началом нового ледникового периода, если бы не повышение летних температур, которое началось в 1960-х годах, предполагают исследователи.

Они сообщают, что BIC (ледниковая шапка Барнс) достигла своего исторического максимума примерно в 1960 году. Потом, когда ее замерзший разум, вероятно, настроился на мировое господство, антропогенное потепление развернуло ее рост в обратную сторону, переведя ее в отрицательный баланс массы, из-за чего она таяла в теплые месяцы быстрее, чем могла восстановиться зимой.

С тех пор его потери «почти полностью объяснимы повышением летних температур», что приводит к уменьшению других ледниковых шапок в Канадской Арктике и Северной Атлантике, что стало кульминацией роста выбросов парниковых газов примерно в 1750 году.

Приблизительно в это время промышленная революция начала значительно загрязнять нашу атмосферу парниковыми газами. Это произошло именно тогда, когда климат переживал самый холодный век острейшего периода в новейшей истории – Малого ледникового периода, самый холодный эпизод которого длился с 1780 по 1880 год.

Что будет в будущем

Модели показывают, что бывший LIS, или нынешний BIC, или какая-нибудь будущая смесь этих двух терминов, исчезнет навсегда при нынешних климатических профилях, оставив навсегда потерянный остаток старого мира.

«Это будут настоящие последние остатки Лаврентийской ледниковой волны, которые исчезнут навсегда. То, что было чрезвычайно естественным и предсказуемым явлением, теперь исчезло», – подытожил Янг.

Напомним, новое исследование показало, что Земля может погрузиться в мерзлоту. По мнению ученых, даже далекий и значительно меньше Земли Марс может влиять на климат нашей планеты, в частности, на условия, запускающие ледниковые периоды.

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