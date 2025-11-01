Сейчас не 2025, а 1726 год: сумасшедшая теория, "укравшая" 300 лет истории

Календарь / © Pixabay

Даже если жизнь полна тайн, большинство из нас хотя бы уверены в одном — сейчас 2025 год. Но что если бы мы ошибались почти на три столетия.

Именно это утверждает так называемая гипотеза фантомного времени – теория заговора, согласно которой примерно 300 лет человеческой истории были придуманы, пишет LADbible.

Автор этой теории – немецкий историк Гериберт Иллиг. В 1991 году он предположил, что события между 614 и 911 годами нашей эры никогда не происходили. Якобы император Священной Римской империи Оттон III, Папа Римский Сильвестр II и византийский император Константин VII решили продвинуть календарь почти на три столетия вперед, чтобы приблизиться к 1000 году нашей эры, который, согласно истории, был бы важен для их правлений, поскольку считался важным тысячу лет спустя после рождения Иисуса Христа..

Иллиг считал, что именно поэтому мы якобы сейчас живем не в 21 веке, а в 18-м.

Согласно его версии, вымышленными оказались легендарные фигуры типа Карла Великого, вторжение викингов в Британию и даже основание Священной Римской империи.

Однако историки не разделяют энтузиазм Иллига. Во-первых, в тот же период в разных частях света сохранились точные астрономические наблюдения и совпадающие между собой записи — так что «пропущенные» три столетия было бы невозможно не заметить.

К тому же, идея о заговоре Оттона, Сильвестра и Константина имеет логические нестыковки: по времени они просто не могли быть современниками. Маловероятно, что Константин VII помогал в этом деле, учитывая, что он умер в 959 году, и в тот момент Папа Сильвестр II был 13-летним мальчиком, которому оставалось четыре десятилетия до того, чтобы стать Папой Римским, тогда как император Оттон III родился только в 980 году.

В дополнение к доводам против этой теории, вера в то, что 1000 год нашей эры будет очень важным годом для христианского мира, в котором, возможно, даже произойдет возвращение Иисуса Христа, делает ее маловероятной.

Но, несмотря на все, «гипотеза фантомного времени» остается одной из самых умопомрачительных теорий, заставляющих посмотреть на историю под другим углом. И хотя, скорее всего, мы все-таки не живем в 1700-х, сама мысль о «украденных» 300 годах заставляет задуматься — а что мы принимаем за правду просто потому, что так написано в учебниках.

