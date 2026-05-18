Сезон клубники: чем полезна ягода и когда становится опасной для здоровья

В Украине начинается сезон клубники в Украине / © Associated Press

Реклама

Наверное, нет человека, который бы не любил клубнику, но даже среди самых больших поклонников мало кто знает, с чем лучше всего есть эти ягоды. Некоторые сочетания увеличивают калорийность, другие отягощают пищеварение или усиливают колебания уровня сахара в крови, поэтому даже из-за одного неправильного ингредиента они перестают быть легкими и полезными.

Об этом пишет Pyszności

Сахар и сладкие добавки

Сама по себе клубника содержит около 30-35 ккал на 100 г и 5-6 г природных сахаров, поэтому ее можно отнести к категории легких блюд. Проблема возникает тогда, когда к ней добавляют сахар, сироп или сладкую глазурь. Уже одна ложка сахара — это около 20 г углеводов и почти 80 ккал, поэтому порция быстро перестает считаться легкой и здоровой. Такой набор повышает уровень глюкозы в крови быстрее, чем сами фрукты, поскольку клетчатка из клубники подавляется большой дозой простых сахаров. Это приводит к сокращению ощущения сытости и большему желанию съесть еще одну порцию.

Реклама

Сметана и сливки

Правда заключается в том, что сочетание клубники со сливками или другой жирной добавкой портит ее нежный вкус. Сами сливки 30-процентной жирности содержат около 300 ккал на 100 г и почти 30 г жира, так что даже небольшая порция значительно повышает калорийность десерта. Жир замедляет опорожнение желудка, поэтому фрукты дольше задерживаются в нем, что часто приводит к ощущению тяжести или вздутия живота. Такое сочетание также теряет свою свежесть и освежающие свойства, поскольку естественная кислотность клубники приглушается жиром. Если кому-то важна легкость, лучшим вариантом будет

Молоко и молочные продукты

Сочетание клубники с молоком не у всех действует одинаково хорошо. Молоко 2% жирности содержит около 50 ккал на 100 мл, а также лактозу, то есть молочный сахар, который для многих пищеварительных систем является большим вызовом. Если организм имеет с ним проблемы, то после такого приема пищи появятся вздутие живота или общий дискомфорт. Клубника содержит органические кислоты, а молоко — лактозу и белки, поэтому для более чувствительных людей такой коктейль труднее переваривается, чем сами фрукты.

Лучшим вариантом обычно является натуральный йогурт или кефир, поскольку они содержат молочнокислые бактерии и меньше лактозы, чем молоко.

Белый хлеб и сладкая выпечка

Сочетание клубники с белым хлебом или сладкой выпечкой быстро превращает легкий десерт в блюдо с огромным количеством углеводов. Белая булочка содержит в среднем 280 ккал на 100 г, преимущественно в виде крахмала, который в организме быстро превращается в глюкозу. Если добавить к этому фрукты с природными сахарами, уровень глюкозы в крови возрастет быстрее, чем после употребления самой клубники. Такой скачок способствует усилению аппетита и желанию съесть еще одну порцию уже в ближайшее время. В сладких пирожных добавляются еще жир и сахар, поэтому калорийность возрастает как на

Реклама

Алкоголь и десерты на его основе

Сочетание клубники с алкоголем меняет способ, которым организм справляется с сахарами. Алкоголь имеет около 7 ккал на 1 г, а бокал ликера или сладкого вина дополнительно обеспечивает значительную порцию сахара. Такой десерт перестает быть только удовольствием, поскольку становится также каторгой, например, для печени. Организм в первую очередь занимается расщеплением алкоголя, поэтому метаболизм глюкозы отходит на второй план. Такая ситуация может привести к большим колебаниям уровня сахара в крови и быстрому снижению энергии после еды. Кроме того, алкоголь раздражает слизистую оболочку

Продукты, вызывающие вздутие живота и трудно перевариваемые

Сочетание клубники с трудноперевариваемыми продуктами, такими как бобовые или жирные блюда, также способствует возникновению проблем с пищеварением. Бобовые содержат олигосахариды, то есть углеводы, которые не перевариваются в тонком кишечнике и попадают в толстый кишечник, где подвергаются ферментации. Клубника содержит клетчатку и органические кислоты, поэтому такая смесь увеличивает количество газов и боли. Кроме того, тяжелые блюда замедляют работу желудка, поэтому фрукты задерживаются в нем дольше, чем при легком приеме пищи, а это также увеличивает риск вздутия живота и дискомфорт

Искусственные добавки и готовые поливки

Готовые поливки и искусственные добавки быстро превращают клубнику из натуральной закуски в по меньшей мере сомнительный десерт. Средний ароматизированный сироп содержит около 300 ккал на 100 г, и эта калорийность происходит преимущественно из простых сахаров, часто в виде глюкозо-фруктозного сиропа. Такой состав, без сомнения, ослабляет пользу фруктовых ингредиентов. Во многих глазурях также содержатся красители, ароматизаторы и загустители, которые отвечают за улучшение внешнего вида и консистенции, но не несут пищевой ценности. Нельзя забывать о том, что они и

Клубника — это легкий и очень полезный фрукт, но способ их сочетания с другими продуктами меняет их влияние на организм, к сожалению, чаще всего в худшую сторону. Многие популярные сочетания повышают калорийность, ускоряют колебания уровня сахара или затрудняют пищеварение, хотя кажутся вполне безвредными. Самые простые решения всегда оказываются лучшими, поскольку позволяют сохранить естественный вкус и состав клубники. Продуманное, рациональное составление блюда защищает от лишней нагрузки и лучше использует то, что является лучшим в клубнике.

Реклама

Напомним, сколько яиц можно съесть в неделю без вреда для здоровья

Новости партнеров