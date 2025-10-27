"Сгорел" на афере: водитель поджег свой Porsche ради страховки и попал на видео

Porsche 911 Carrera / © Porsche.com

В Бразилии автовладелец стал героем курьезного расследования после того, как его сняли на камеру при попытке поджечь собственный Porsche 911 Carrera, чтобы получить страховое возмещение.

Об этом сообщает G1 Globo.

5 октября мужчина обратился в Гражданскую полицию штата Парана с заявлением о похищении. По его словам, вооруженные люди остановили его на дороге, затолкали в багажник Porsche, вывезли в отдаленную местность неподалеку от города Лапа и подожгли автомобиль. Якобы его спасли прохожие, услышавшие крики — мужчина даже показал ожоги как доказательство своей истории.

Однако полиция быстро усомнилась в рассказе "жертвы". Камеры наблюдения на ферме недалеко от места происшествия показали совсем другое: на записи видно, как мужчина сам приезжает на своем Porsche, обливает его бензином и поджигает.

"Детективы не могли поверить своим глазам, когда увидели человека с теми же характеристиками и в той же одежде, что и заявитель", - сообщило издание.

Даже после того, как полиция выдвинула видео, мужчина продолжал отрицать вину и настаивал, что ожоги – доказательство его "похищения".

Известно, что Porsche 911 Carrera 2018 года выпуска имел долги по налогу на имущество транспортных средств (IPVA), поэтому вероятно, что владелец решил сжечь его ради страховки — ведь продать авто из-за долгов было сложно.

Интересно, что поджог попал в поле зрения единственной камеры наблюдения в радиусе нескольких километров, поэтому, похоже, мужчина неудачно выбрал место для своей операции.

Расследование все еще продолжается. Как шутят пользователи соцсетей, сжечь свой Porsche ради страховки – это уже наказание само по себе.

