Шахту глубиной 300 метров превратили в огромное озеро: как она выглядит сейчас

Озеро Ас-Понтес. Фото: PNOA, предоставлено © Национальным географическим институтом

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На северо-западе Испании в 2008 году начали реализацию необычного экологического проекта — огромный карьер, оставшийся после десятилетий добычи угля, решили превратить в озеро. За четыре года бывшую шахту Ас-Понтес заполнили примерно 547 млрд литров воды.

Об этом сообщило издание The Times of India.

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Добычу бурого угля недалеко от города Ас-Понтес в Галисии начали ещё в 1940-х годах. В 1972 году шахта вместе с соседней электростанцией перешла в собственность энергетической компании Endesa.

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За почти 60 лет эксплуатации месторождения здесь добыли около 260 млн тонн бурого угля. Масштабные открытые разработки существенно изменили местный ландшафт — на месте добычи образовался огромный карьер глубиной более 300 метров.

Бурый уголь, также известный как лигнит, уступает более твердым видам угля по энергетической плотности. Это означает, что для получения того же количества энергии его приходится сжигать в большем количестве. В то же время залежи лигнита нередко расположены близко к поверхности, поэтому его часто добывают именно в крупных открытых карьерах.

В 2007 году шахта Ас-Понтес прекратила работу. Это произошло на фоне ужесточения в Европейском Союзе требований к выбросам старых угольных электростанций. Однако огромный карьер решили не оставлять на произвол судьбы — территорию начали восстанавливать.

Уже в следующем году бывшую шахту начали постепенно заполнять водой. Специалистам пришлось контролировать не только её объём и скорость поступления, но и будущий химический состав водоёма. Процесс завершился 18 апреля 2012 года — за чуть более четырех лет в бывшую шахту поступило около 547 млрд литров воды.

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Дальнейшие исследования выявили необычную особенность нового водоема — вода в нём разделилась на два разных слоя. Верхний слой слабокислый и насыщен кислородом, тогда как на большой глубине вода имеет более высокую кислотность и почти не содержит кислорода. Такую разницу ученые связывают с различными источниками поступления воды, а также с различиями в ее температуре и минеральном составе.

Сегодня озеро Ас-Понтес занимает площадь около 865 гектаров и входит в число крупнейших искусственных озёр Испании. На берегу бывшего карьера появились песчаный пляж и природные маршруты, а сам водоём получил сертификат «Голубой флаг».

Изменилась и территория вокруг озера. Там, где десятилетиями работала тяжелая горная техника, теперь растут луга, кустарники, леса и водно-болотные угодья. Местность превратилась в зону отдыха, а водоем используют, в частности, для плавания на каяках и каноэ.

История Ас-Понтес стала одним из примеров того, как территорию после масштабной открытой добычи полезных ископаемых можно восстановить и приспособить для нового использования.

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«Ас-Понтес — не единичный случай. Старые открытые горные выработки оставили подобные выбоины по всему миру, от месторождений бурого угля в Лужице в Германии до старых угольных шахт и карьеров по добыче полезных ископаемых в Австралии, Неваде, Монтаны и Западной Вирджинии. Не все эти участки были должным образом спроектированы, как, например, Ас-Понтес, и некоторые из них до сих пор остаются токсичными или кислыми. Научные исследования шахтных озер помогли лучше понять, как безопасно управлять такими участками», — говорится в статье.

Напомним, что в Новой Зеландии завершилась трехлетняя охота на одичавшую кошку, которая нанесла серьезный ущерб местной фауне и уничтожила около 1% популяции редких уток патеке.

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