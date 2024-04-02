Шаман предсказала, пока в Украине будет сложная ситуация на фронте: "Есть свет в конце тоннеля"

Сейраш считает, что к середине апреля ситуация будет тяжелой.

Шаманка Сейраш считает, что в Украине к средине весны будет сложная ситуация. Она считает, что потом это может измениться.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

Сейраш говорит, что прогнозировать действия окупантов очень сложно, однако к середине весны ситуация на фронте действительно будет сложной.

"К концу апреля есть свет в конце тоннеля. Нашего врага очень сложно просчитать, потому что сегодня они думают одно — завтра другое. Поэтому здесь мы это будут пересматривать. К середине весны четко видно, что происходит обострение", — считает шаманка.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

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