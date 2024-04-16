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Шаман предусмотрела, каким будет новое наступление России на Украину

Шаман предусмотрела, каким будет новое наступление России на Украину

Шаманко рассказала о ситуации на фронте / Фото: Associated Press

Шаман рассказала о ситуации на фронте

Шаман Сейраш предусмотрела, что из-за наступления России на фронте будет очень сложно. Оккупанты будут пытаться давить на Украину.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Шаманку спросили, какой будет ситуация на фронте из-за очередного наступления России. Она пояснила, что ситуация на фронте будет усложняться. Сейраш добавила, что США и Европа все же будут поддерживать Украину.

"Будет все разрушительнее и разрушительнее. Будет давление, будет усиление с их стороны. Будет тяжело, очень", — сказала Сейраш.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее шаманка предупредила о планах России в преддверии "сакральной даты" 9 мая.

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