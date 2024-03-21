Шаманка предсказала, продолжится ли наступление России на Украину

Экстрасенс и шаманка Сейраш считает, что Россия и дальше будет наступать и давить по всей линии фронта. Она предсказала, что после выборов в России возможна новая мобилизация.

Об этом она сказала на ютуб-канале "ТОР".

Шаманка Сейраш говорит, что Россия не отказалась от своих планов наступления на территорию Украины.

"С момента выборов они будут двигаться активно и после выборов. Развязаны руки для мобилизации, переброса новых сил, усиления фронтов, снова каких-то наступательных действий. Они не отказались от плана — давить фронт дальше. Они продолжат давление. У них и дальше идет наступление по всей линии фронта", — считает она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Яна Пасынкова предсказала, что санкции против России могут быть ослаблены в обмен на окончание войны в Украине.

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