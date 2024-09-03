Шаманка предвидела "динамичную осень" и ответила, будут ли мирные переговоры с РФ

Шаманка считает, что Украина хочет склонить Россию к мирным переговорам на адекватных условиях.

Шаманка Сейраш предвидела динамическую осень в Украине. Она отметила, что в 2024 году мирных переговоров с Россией не будет.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Переговорный процесс, торги, встречи, начало чего-то, есть вероятность в этом году, но это не о мире. Делается что-то, чтобы создать новые условия", — сказала она.

Сейраш отметила, что Украина может начать показательные удары и другие меры, которые Россия согласилась сесть за стол переговоров.

"Осень будет динамичной, у нас что-то планируется. Я надеюсь, что все получится", — сказала шаманка.

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