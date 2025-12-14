Шаманка продавала экзорцизм драгоценностей: сколько она заработала на "проклятых" украшениях

Золотые серьги / © Credits

В Австрии полиция разыскивает 44-летнюю женщину, которая выдавала себя за шаманку и, по данным следствия, обманула десятки человек более чем на 11 миллионов долларов.

Об этом пишет Oddity Central.

Вместе со своей 19-летней дочерью она убеждала жертв, что их украшения прокляты и нуждаются в специальных ритуалах очищения.

Мариана Михайлович действовала в Вене и Мюнхене, где вместе с дочерью Анной подыскивала состоятельных женщин прямо на улицах. Они уверяли потенциальных жертв, что могут лишить их драгоценности «злых духов» с помощью шаманских обрядов, конечно, за значительную плату.

По информации прокуратуры, женщины запугивали потерпевших жуткими «видениями» — рассказывали о якобы неизбежных тяжелых болезнях или смертельных авариях, которые могут постичь их близких. Единственным способом избежать трагедий, по словам мошенниц, было проведение экзорцизма над ювелирными изделиями.

Марианна Михайлович

Получив деньги и драгоценности, Михайлович и ее дочь прекращали общение с жертвами. Следствие установило, что за последние десять лет они обманули по меньшей мере 19 человек в Германии и Австрии.

Как сообщает The Telegraph, одна из женщин передала Михайлович более 673 тысяч долларов, поверив, что якобы одержима демонами. Другая жертва заплатила более 65 тысяч долларов в надежде вылечиться от рака. Впоследствии она скончалась от болезни.

Собрав улики, австрийская полиция провела обыск в доме семьи Михайлович в Вене. Правоохранители арестовали дочь Анну, 48-летнего мужа Марианы и ее 29-летнего сына. Сама женщина, которую считают главной фигуранткой дела, находится в розыске.

В ходе обысков полиция обнаружила 25 килограммов золотых слитков, ювелирные украшения, элитные часы, наличные в швейцарских франках и долларах США, а также 14 автомобилей. В то же время суд обязал подозреваемых уплатить лишь немногим более 2 миллионов долларов, поскольку следствию не удалось доказать, что все изъятое имущество было получено преступным путем. Защита заявила, что средства якобы происходят из подарков, наследства и сделок с недвижимостью.

